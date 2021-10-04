全大運／一局未失登頂 陳肅諭完成國內羽球「金滿貫」

拿過全中運國女、高女的羽球單打金牌，上屆全運會更包下女單和女團雙金，國體大女將陳肅諭獨缺的國內運動會金牌，今天終於在110年全大運集到手，且是以21：18、21：7拍下高雄大學林思雲，一局未失迎接金牌。

全大運羽球賽程有分團體賽和個人賽，參加團體賽就不能參加個人賽，陳肅諭前兩年就是參加團體賽，直到今年才再回歸個人賽。今天完成難得紀錄，她笑喊開心，「很高興達到目標，希望全運會也能那麼順利！」

已是國體大研究所學生的陳肅諭提到，今年比賽場館的成功大學中正堂風向是個考驗，場館不是太好適應，對有經驗的選手比較有利，她除了5月停辦前就有出賽紀錄，過去全國團體賽也曾在同樣場館上陣過，相對有優勢。

集到國內運動會獨缺的全大運女單金牌，陳肅諭下一步除瞄準全運會連霸，還有明年杭州亞運資格，明年第一次排名賽成重點賽事，盼在無法出國下有另個披上中華隊戰袍機會。