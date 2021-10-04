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PGA／桑德森農場錦標賽表現平穩 潘政琮並列第11

中央社 / 台北4日電
潘政琮在PGA桑德森農場錦標賽連4天繳出6字頭成績，總桿數以低於標準18桿的270桿，並列第11。 圖擷自潘政琮臉書
潘政琮在PGA桑德森農場錦標賽連4天繳出6字頭成績，總桿數以低於標準18桿的270桿，並列第11。 圖擷自潘政琮臉書

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽第4輪表現平穩，揮出68桿，連4天繳出6字頭成績，總桿數以低於標準18桿的270桿，並列第11。

總獎金700萬美元（新台幣約1億9691萬元）美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）桑德森農場錦標賽，今天在美國密西西比州傑克遜展開第4輪賽事，潘政琮賽前僅落後領先的美國選手提賈拉（Sahith Theegala）4桿，仍有機會挑戰新賽季首勝。

潘政琮今天從第1洞出發，一上場就吞下柏忌，隨後調整好節奏，在第3至6洞抓下3鳥，轉場後在第14、15洞連續捕鳥，以68桿繳卡，4輪累計270桿，以並列第11作收。

提賈拉賽前帶著1桿領先優勢出發，前9洞進帳3鳥，轉場後遭遇亂流，在第10至13洞苦吞3個柏忌，儘管第14洞抓鳥止血，但已錯失爭冠機會，單日打出71桿，總桿數以269桿，並列第8。

美國選手勃恩斯（Sam Burns）今天上演逆轉秀，繳出7鳥、2柏忌，總桿數以低於標準22桿的266桿，以1桿之差，拿下冠軍。

潘政琮 高爾夫

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