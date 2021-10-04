桌球亞錦賽／莊智淵擊敗香港選手 闖進男單8強

「桌球教父」莊智淵今天在桌球亞錦賽男單16強賽，以直落三橫掃香港選手李漢銘，闖進8強，只要再獲1勝，就能再添得1面獎牌。

今年亞洲桌球錦標賽在卡達杜哈舉行，40歲的莊智淵帶領台灣男子桌球代表隊睽違18年再次闖進男團金牌戰，並帶回1面銀牌，今天繼續在男單賽事上陣。

莊智淵男單首輪輪空，64強賽以直落三擊敗印尼選手，今天稍早32強賽再以3比1力退伊朗選手阿拉米安（Nima Alamian），闖進16強。

莊智淵16強賽對手為世界排名第211名的香港選手李漢銘（Li Hon Ming），前2局以11比5、11比2拿下，第3局面對對手頑強抵抗，一度扳成8比8平手，經驗老到的莊智淵沉穩應對，以11比9獲勝，僅花22分鐘，8強門票就到手，而馮翊新則未通過男單16強考驗。

劉馨尹今天1日3戰，女單闖進16強後，與鄭先知在女雙8強合體，搶下4強門票，確定有牌，而休息不到1小時，再度在女單16強賽上陣，以6比11、4比11、10比12不敵排名第14的韓國選手田志希（JeonJihee），無緣8強。