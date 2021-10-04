快訊

英格蘭的史詩：莎士比亞與中世紀的「劇場版史觀」

張亞中找民進黨辯論228 輸了700萬退休金作台獨基金

桌球亞錦賽／莊智淵擊敗香港選手 闖進男單8強

中央社 / 台北3日電
「桌球教父」莊智淵手。新華社
「桌球教父」莊智淵手。新華社

桌球教父」莊智淵今天在桌球亞錦賽男單16強賽，以直落三橫掃香港選手李漢銘，闖進8強，只要再獲1勝，就能再添得1面獎牌。

今年亞洲桌球錦標賽在卡達杜哈舉行，40歲的莊智淵帶領台灣男子桌球代表隊睽違18年再次闖進男團金牌戰，並帶回1面銀牌，今天繼續在男單賽事上陣。

莊智淵男單首輪輪空，64強賽以直落三擊敗印尼選手，今天稍早32強賽再以3比1力退伊朗選手阿拉米安（Nima Alamian），闖進16強。

莊智淵16強賽對手為世界排名第211名的香港選手李漢銘（Li Hon Ming），前2局以11比5、11比2拿下，第3局面對對手頑強抵抗，一度扳成8比8平手，經驗老到的莊智淵沉穩應對，以11比9獲勝，僅花22分鐘，8強門票就到手，而馮翊新則未通過男單16強考驗。

劉馨尹今天1日3戰，女單闖進16強後，與鄭先知在女雙8強合體，搶下4強門票，確定有牌，而休息不到1小時，再度在女單16強賽上陣，以6比11、4比11、10比12不敵排名第14的韓國選手田志希（JeonJihee），無緣8強。

莊智淵 桌球 鄭先知

延伸閱讀

桌球亞錦賽／延續男團奪牌氣勢 莊智淵、劉馨尹晉級單打16強

桌球亞錦賽／男團奪銀平隊史 網：看到老莊拚下一點就夠了

桌球亞錦賽／僅莊智淵拿下1點不敵南韓 我相隔18年再奪銀

桌球／登時尚雜誌變型男 小林同學只求「乾淨」

相關新聞

全運會／李智凱、唐嘉鴻 體操仙拚仙

參加完東京奧運，「鞍馬王子」李智凱放了一個月的假，昨天從全國運動會競技體操預賽開啟新挑戰，瞄準全能項目的四連霸路上，奧運...

全大運／標槍連霸 鄭兆村與傷共存

年中手肘就出現狀況，標槍亞洲紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村在東京奧運帶傷出賽，發揮不如預期，奧運後學習與傷共存，昨天先在一...

全大運／網球女單 許絜瑜2度封后

五月第一次到台南參加全大運卻遇疫情攪局，東京奧運網球國手許絜瑜昨天才迎接多等五個月的女單金牌，成...

足球／台中社區深耕計畫 山海屯及豐原賽事熱鬧開踢

近期台中地區疫情趨緩，台中市政府運動局及中華民國校園社區運動聯盟協會合作首度舉辦「110學年社區足球節幼童足球賽」，共分...

健美／多國籍選手參賽 台北市長盃吹國際風

「台北市長盃環球菁英錦標賽」今天在台北客家文化園區舉行，共95位選手報名參加7個項目，其中包含日本籍藝人夢多、美國籍藝人...

桌球亞錦賽／鄭先知、劉馨尹晉級女雙4強 確定銅牌起跳

台灣女雙組合鄭先知與劉馨尹今天在亞洲桌球錦標賽8強賽上陣，以3比1力挫新加坡組合，晉級4強，確定至少銅牌起跳，5日將爭奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。