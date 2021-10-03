足球／台中社區深耕計畫 山海屯及豐原賽事熱鬧開踢

近期台中地區疫情趨緩，台中市政府運動局及中華民國校園社區運動聯盟協會合作首度舉辦「110學年社區足球節幼童足球賽」，共分成山線、海線、屯區、豐原 等四區賽事，山線地區本周登場，共有U8及U10二個組別17隊參賽，比賽採五人制足球簡易規則，兼顧安全與趣味，引導學童於控、傳、踢球過程中提升肢體協調性。台中由於近幾年推廣基層足球有成，因此各隊實力均在伯仲間，比賽過程也相當激烈，歷經分組預賽及晉級淘汰賽後分別由U8組明道普林斯頓及U10組旅人用愛發電奪下首冠。

明道普林斯頓教練邱漢家表示，這座冠軍對球隊的士氣提升相當有幫助，小組預賽曾和對手「快樂協和」交手，當時以0 : 1 落敗，小球員不曾遇過如此高強度的球隊，在反應及攻防上都慢半拍，不過教練團在賽後檢討過程後與小球員溝通及討論下次交戰的策略，此舉果然奏效；在冠軍戰時利用後場協防牽制對手個人突破能力，在前場進攻時也精準安排站位快速防守反擊，同時也在發定位球時制定許多快攻策略，奪下冠軍後全隊也相當興奮。

邱漢家教練賽後將功勞歸全隊，他在普林斯頓任教已超過15年，在台中區教足球也有20年以上的資歷，他看到台中足球發展在近期以倍速成長，主因還是在於企業例如安聯人壽及山葉機車等的大力支持。

台中市運動局局長李昱叡表示，很高興在疫情趨緩下終於有機會讓小朋友帶著家長回到熟悉的足球場地，盧秀燕市長在疫情期間相當關心足球運動受影響的程度，為了完成當初承諾的二年內達到大台中29區萬人踢足球，在符合防疫規範下偕同迷你足球協會派遣兼任及草根教練師資深入各校園，目前已收到相當滿意的效果。