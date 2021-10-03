桌球亞錦賽／鄭先知、劉馨尹晉級女雙4強 確定銅牌起跳

台灣女雙組合鄭先知與劉馨尹今天在亞洲桌球錦標賽8強賽上陣，以3比1力挫新加坡組合，晉級4強，確定至少銅牌起跳，5日將爭奪金牌戰門票。

台灣前一次在亞錦賽女雙項目斬獲獎牌，得追溯到1996年銅牌。

今年亞洲桌球錦標賽在卡達杜哈舉行，台灣女團本屆以第7名作收，鄭先知、劉馨尹等人繼續在單、雙打賽事奮戰，鄭先知與劉馨尹女雙首輪輪空，次輪以3比1扳倒烏茲別克組合，挺進8強，距離獎牌到手，只差1勝。

鄭先知與劉馨尹今天出戰新加坡組合林葉與王心如，首局以11比6先下一城，但次局遭遇亂流，被對手以8比11扳回一城。

鄭先知與劉馨尹頂住壓力，第3局從領先到被扳平，並再度超前，在9比7領先情況下，把握機會連得2分，以11比7搶先聽牌。

關鍵第4局，兩組人馬展開拉鋸戰，鄭先知與劉馨尹在以7比7平手時，拉出4比1攻勢關門，搶下4強門票，5日將與香港組合杜凱琹、李皓晴角逐晉級金牌戰的機會。