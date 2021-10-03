全運會／奧運結束2個月 想到「銀」恨李智凱還是好悶

東京奧運結束2個月，李智凱今天在110年全國運動會預賽展開新的挑戰，不過想到奧運「銀」恨，心情還是有點悸動，「看到比賽影片，成績出來那一幕還是想哭，真的還是好悶，但就是一個過程。」

「鞍馬王子」李智凱今年8月1日在東京奧運為台灣拿下體操史上第一面獎牌，李智凱總分15.400分排第二，輸給英國好手惠特洛克（Max Whitlock）的15.583分。

李智凱表示，2019年世錦賽以0.14分敗給英國好手惠特洛克，特地拿出6.7分難度動作去挑戰，拉近了0.2分差距，但結果又差一點，「我差點昏倒」。

李智凱表示，6.7分的難度動作在正式比賽都沒成功過，甚至在奧運全能賽也失敗，到鞍馬項目成功時非常開心，「完成自己目標。」

對惠特洛克表現，李智凱也只有佩服，「他真的表現很好，近年看他最順的一次，第一個上台有這樣的表現，心臟很大顆。」

然而在奧運摘銀仍是不得了的成績，李智凱上街被認出的次數增加，甚至戴著帽子、口罩加上眼鏡都被發現，他笑說：「到底怎麼看出來的？很開心台灣體育開始受到關注，但也希望可以持續地給我們鼓勵。」