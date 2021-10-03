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全運會／「擠出」該有實力 李智凱全能預賽先拿第一
參加完東京奧運，體操好手李智凱放了1個月的假，今天在110年全國運動會競技體操第一天，在所有個人項目都取得決賽資格，全能預賽更以83.950位居第一，他說：「設定目標有達到，平安、順利完賽。」
8月1日結束奧運賽事，李智凱回台灣要接受隔離，在8月底才回到國訓中心重新展開訓練，備戰今天開始的全運會賽事，他表示：「時間很短，把該有的能力擠出來。」
李智凱今天在競技體操預賽中，不僅尋求四連霸的全能排第一，跳馬、鞍馬、地板的分數也都位居領先，雙槓則排第二。
李智凱認為，雖然還是有點小失誤，但整體狀況不錯，「第一次休1個月才開始備戰，有放暑假的感覺，今天這樣表現夠了。」
跟奧運相比，李智凱認為，心情上輕鬆很多，「現在重點就是『做自己』，爭取最好的成績，雖然一樣有奪牌壓力，但是沒有奧運那麼大。」
結束全運會後，李智凱沒有參加10月世錦賽的計畫，而是趁這段時間好好休養，為後續比賽準備，特別是面對新的評分規則，「要找到自己優勢的地方」。
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