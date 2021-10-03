打造綠島成潛水運動者天堂 海底郵筒吸引國際朝聖

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
綠島尖翅燕魚海底母子郵筒正式啟用。 綠島鄉公所提供
綠島尖翅燕魚海底母子郵筒正式啟用。 綠島鄉公所提供

綠島觀光又有新花樣，繼2018年設置世界最深海底12米的豆丁海馬郵筒，吸引國際注目之後，經過綠島鄉公所一年多的努力，今天台東縣長饒慶玲宣布，在柴口潛水區設置新景點「尖翅燕魚母子郵筒」正式啟用，讓前來綠島觀光的旅客，不受風向限制，不管是戲水、浮潛、潛水、自由潛水都能輕鬆投遞海底明信片。

2018 年設置的豆丁海馬海底郵筒是世界最深的海底郵筒，在過去三年中，販售超過4萬張的海底明信片，其中有4成來自國外的潛水客，創造1億以上的觀光產值。此次設置「尖翅燕魚母子郵筒」深度雖只有6.4公尺，但特殊的設計圖案，以及除了海底母郵筒外，還有岸邊的子郵筒，即使不用潛水也能在岸邊投遞，別開生面。

海底郵筒如何收發郵件呢？其實，只要購入防水的明信片，於潛水時投入郵筒之內，就會有中華郵政的潛水員前去收信，郵局收到信後，就可以馬上處理，發送至全世界，因此成為潛水客最熱愛的活動。

綠島不僅是觀光景點，四面環海的海島也是潛水最佳場所，潛水運動盛行，即使沒有潛力經驗，也可以在專業教練帶領下，一覽海底美景。此外，綠島也舉辦馬拉松賽賽事，繞島而行的馬拉松賽事，讓跑者有不同一般路跑的體驗。兼具海陸運動的綠島，值得一去。

台東縣長饒慶玲投遞岸邊的子郵筒。 綠島鄉公所提供
台東縣長饒慶玲投遞岸邊的子郵筒。 綠島鄉公所提供

綠島 馬拉松 中華郵政 郵局 觀光景點

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