全大運／雙腳抽筋錯過35年紀錄 王晨佑放眼亞運

全大運高懸35年的公開男生組田徑十項全能大會紀錄，「地主」長榮大學王晨佑今天差點有機會打破，但他第一天就出狀況的雙腿在最後一項1500公尺又抽筋，雖順利完賽並摘金，但最終「只」拿到7523分，沒能打破前輩古金水在1986年締造的7599分紀錄。

十項全能賽程共比兩天，3年前摘下亞青賽金牌的王晨佑，第一天的第一項100公尺就抽筋，第二項跳遠狀況也沒舒緩，3跳中只選擇試跳一次，不料身體狀況非巔峰下成績依舊亮眼，今天壓軸的1500公尺只要跑進5分鐘內，就能打破古金水紀錄。

在大會廣播助陣和全場加油聲中，王晨佑最後一圈進入直道就開始減速，最終以5分02秒61進入終點的他解釋，大腿肌肉最後已經「縮成一團」，實在使不上力，「覺得很可惜（破紀錄），不過還是以身體為主。」

他還提到，自己就是台南在地人，過去就常到今天比賽的成功大學田徑場訓練，對這個場地很有感情，兩天比賽下來感動又開心；且過去自己比賽有時都會出狀況，曾兩度參賽都只完成九項，這次就算抽筋仍完成全部項目，他滿意說：「這場心態有很大突破！」