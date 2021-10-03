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全大運／雙腳抽筋錯過35年紀錄 王晨佑放眼亞運
全大運高懸35年的公開男生組田徑十項全能大會紀錄，「地主」長榮大學王晨佑今天差點有機會打破，但他第一天就出狀況的雙腿在最後一項1500公尺又抽筋，雖順利完賽並摘金，但最終「只」拿到7523分，沒能打破前輩古金水在1986年締造的7599分紀錄。
十項全能賽程共比兩天，3年前摘下亞青賽金牌的王晨佑，第一天的第一項100公尺就抽筋，第二項跳遠狀況也沒舒緩，3跳中只選擇試跳一次，不料身體狀況非巔峰下成績依舊亮眼，今天壓軸的1500公尺只要跑進5分鐘內，就能打破古金水紀錄。
在大會廣播助陣和全場加油聲中，王晨佑最後一圈進入直道就開始減速，最終以5分02秒61進入終點的他解釋，大腿肌肉最後已經「縮成一團」，實在使不上力，「覺得很可惜（破紀錄），不過還是以身體為主。」
他還提到，自己就是台南在地人，過去就常到今天比賽的成功大學田徑場訓練，對這個場地很有感情，兩天比賽下來感動又開心；且過去自己比賽有時都會出狀況，曾兩度參賽都只完成九項，這次就算抽筋仍完成全部項目，他滿意說：「這場心態有很大突破！」
雖和大會紀錄擦身而過，王晨佑今天成績仍達到明年杭州亞運的參賽標準，他笑說：「其實去年就應該達到亞運標準，不過這樣也好，會讓我一直去努力。」他現在先不去想亞運名次，但強調要拿到一個「自己滿意的成績」，全大運結束就要先檢討雙腳抽筋的原因，避免之後比賽再發生類似狀況。
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