聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會／三東奧國手正常發揮 台北市體操男團二連霸

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
110年全國運動會競技體操男子成隊賽，唐嘉鴻在單槓項目出賽。記者余承翰／攝影
110年全國運動會競技體操男子成隊賽，唐嘉鴻在單槓項目出賽。記者余承翰／攝影

擁有唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧三名東京奧運國手，台北市隊靠著整齊的陣容，在110年全國運動會競技體操男子成隊賽完成二連霸。

全運會競技體操賽首日，台北市隊在地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓六項總分都排第一，總成績246.600摘金，宜蘭縣隊229.050獲得銀牌，新北市隊227.500獲銅。

台北市隊選手強項剛好互補，「亞洲貓王」唐嘉鴻在單槓項目以14.700拿下第一，洪源禧雙槓14.750排第一，林冠儀吊環項目14.050領先，蕭佑然則是在跳馬、鞍馬、地板都排第二，輸給同是國手的李智凱

李智凱雖然在三個單項拿下第一，總分83.950也在全能預賽領先，不過因代表的桃園市隊人數不足，未參與成隊競賽，明天的全能項目要挑戰四連霸。

東奧隊友成為李智凱的強力競爭者，唐嘉鴻以82.850緊追在後，蕭佑然80.450排第三，上屆全運會李智凱在全能項目僅以0.6分險勝唐嘉鴻摘金。

110年全國運動會競技體操男子成隊賽，唐嘉鴻在單槓項目出賽。記者余承翰／攝影
110年全國運動會競技體操男子成隊賽，唐嘉鴻在單槓項目出賽。記者余承翰／攝影
台北市隊靠著整齊的陣容，在110年全國運動會競技體操男子成隊賽完成二連霸。記者蘇志畬／攝影
台北市隊靠著整齊的陣容，在110年全國運動會競技體操男子成隊賽完成二連霸。記者蘇志畬／攝影

唐嘉鴻 李智凱 全運會

延伸閱讀

體操／桃園加碼東奧獎金 李智凱：先幫爸媽分擔家計

鞍馬王子李智凱 名表上身帥登時尚雜誌封面

體操／李智凱參與時尚雜誌拍攝：不要露點都OK

體操／東奧後身心素質大提升 唐嘉鴻棄世錦賽放眼未來

相關新聞

全運會／奧運結束2個月 想到「銀」恨李智凱還是好悶

東京奧運結束2個月，李智凱今天在110年全國運動會預賽展開新的挑戰，不過想到奧運「銀」恨，心情還是有點悸動，「看到比賽影...

桌球亞錦賽／鄭先知、劉馨尹晉級女雙4強 確定銅牌起跳

台灣女雙組合鄭先知與劉馨尹今天在亞洲桌球錦標賽8強賽上陣，以3比1力挫新加坡組合，晉級4強，確定至少銅牌起跳，5日將爭奪...

全大運／雙腳抽筋錯過35年紀錄 王晨佑放眼亞運

全大運高懸35年的公開男生組田徑十項全能大會紀錄，「地主」長榮大學王晨佑今天差點有機會打破，但他第一天就出狀況的雙腿在最...

全運會／三東奧國手正常發揮 台北市體操男團二連霸

擁有唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧三名東京奧運國手，台北市隊靠著整齊的陣容，在110年全國運動會競技體操男子成隊賽完成二連霸。

桌球亞錦賽／延續男團奪牌氣勢 莊智淵、劉馨尹晉級單打16強

延續男團奪銀的氣勢，「桌球教父」莊智淵今天在桌球亞錦賽男單以3比1擊退伊朗選手阿拉米安，劉馨尹也在女單賽事以直落三勝出，...

全大運／東奧後首戰摘金 「黃金右臂」鄭兆村：有及格

東京奧運發揮不如預期，國體大標槍名將「黃金右臂」鄭兆村110年全大運重新出發，他今天在第4擲丟出70公尺36成績，拿到金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。