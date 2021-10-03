全運會／三東奧國手正常發揮 台北市體操男團二連霸

擁有唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧三名東京奧運國手，台北市隊靠著整齊的陣容，在110年全國運動會競技體操男子成隊賽完成二連霸。

全運會競技體操賽首日，台北市隊在地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓六項總分都排第一，總成績246.600摘金，宜蘭縣隊229.050獲得銀牌，新北市隊227.500獲銅。

台北市隊選手強項剛好互補，「亞洲貓王」唐嘉鴻在單槓項目以14.700拿下第一，洪源禧雙槓14.750排第一，林冠儀吊環項目14.050領先，蕭佑然則是在跳馬、鞍馬、地板都排第二，輸給同是國手的李智凱。

李智凱雖然在三個單項拿下第一，總分83.950也在全能預賽領先，不過因代表的桃園市隊人數不足，未參與成隊競賽，明天的全能項目要挑戰四連霸。