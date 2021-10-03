台北龍舟賽9日登場 152隊選手來自39國

受疫情影響，台北國際龍舟錦標賽今年延後至10月9日登場，體育局指出，本屆共有152隊報名參賽，其中188名選手來自美國、日本等39國，屆時歡迎民眾一同線上為選手加油打氣。

台北國際龍舟錦標賽為全台灣最大型也最熱門的龍舟賽事，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，往年皆在端午節舉辦的龍舟競賽，今年延後到10月9日、10日舉辦。

台北市體育局表示，今年參賽隊伍共有152隊，包含男子組44隊、女子組20隊、混合組59隊以及常青組29隊，其中有188名選手為自行報名參賽的外國人，分別來自美國、日本等39國。

去年的賽事因為只舉辦大型龍舟公開賽，所以參賽隊伍銳減至80隊，自行報名參賽的外國人也僅93人，分別來自30個國家。相比今年不僅報名隊伍數幾乎倍增，外國選手響應熱烈程度也大幅提升。

體育局說明，此次賽事嚴格遵守防疫規範，選手練習或正式比賽前須附上疫苗接種紀錄卡、快篩陰性證明等健康證明，划龍舟期間就可以不戴口罩，上龍舟前及下龍舟後仍須全程配戴口罩，並保持社交距離。

體育局表示，今年賽事雖不開放親朋好友蒞臨現場觀賽，但將全程直播，邀請民眾一同線上為選手加油打氣，詳細資訊可上「臺北端午龍舟錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。