台北龍舟賽9日登場 152隊選手來自39國

中央社 / 台北3日電
台北國際龍舟錦標賽今年延後至10月9日登場。圖／聯合報系資料照
台北國際龍舟錦標賽今年延後至10月9日登場。圖／聯合報系資料照

受疫情影響，台北國際龍舟錦標賽今年延後至10月9日登場，體育局指出，本屆共有152隊報名參賽，其中188名選手來自美國、日本等39國，屆時歡迎民眾一同線上為選手加油打氣。

台北國際龍舟錦標賽為全台灣最大型也最熱門的龍舟賽事，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，往年皆在端午節舉辦的龍舟競賽，今年延後到10月9日、10日舉辦。

台北市體育局表示，今年參賽隊伍共有152隊，包含男子組44隊、女子組20隊、混合組59隊以及常青組29隊，其中有188名選手為自行報名參賽的外國人，分別來自美國、日本等39國。

去年的賽事因為只舉辦大型龍舟公開賽，所以參賽隊伍銳減至80隊，自行報名參賽的外國人也僅93人，分別來自30個國家。相比今年不僅報名隊伍數幾乎倍增，外國選手響應熱烈程度也大幅提升。

體育局說明，此次賽事嚴格遵守防疫規範，選手練習或正式比賽前須附上疫苗接種紀錄卡、快篩陰性證明等健康證明，划龍舟期間就可以不戴口罩，上龍舟前及下龍舟後仍須全程配戴口罩，並保持社交距離。

體育局表示，今年賽事雖不開放親朋好友蒞臨現場觀賽，但將全程直播，邀請民眾一同線上為選手加油打氣，詳細資訊可上「臺北端午龍舟錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。

體育

延伸閱讀

北市極限運動大賽落幕 10歲童秀滑板奧運大招吸睛

北市奧運奪牌獎勵辦法 王齊麟、林昀儒可拿到這些獎金

相關新聞

全運會／奧運結束2個月 想到「銀」恨李智凱還是好悶

東京奧運結束2個月，李智凱今天在110年全國運動會預賽展開新的挑戰，不過想到奧運「銀」恨，心情還是有點悸動，「看到比賽影...

桌球亞錦賽／鄭先知、劉馨尹晉級女雙4強 確定銅牌起跳

台灣女雙組合鄭先知與劉馨尹今天在亞洲桌球錦標賽8強賽上陣，以3比1力挫新加坡組合，晉級4強，確定至少銅牌起跳，5日將爭奪...

全大運／雙腳抽筋錯過35年紀錄 王晨佑放眼亞運

全大運高懸35年的公開男生組田徑十項全能大會紀錄，「地主」長榮大學王晨佑今天差點有機會打破，但他第一天就出狀況的雙腿在最...

全運會／三東奧國手正常發揮 台北市體操男團二連霸

擁有唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧三名東京奧運國手，台北市隊靠著整齊的陣容，在110年全國運動會競技體操男子成隊賽完成二連霸。

桌球亞錦賽／延續男團奪牌氣勢 莊智淵、劉馨尹晉級單打16強

延續男團奪銀的氣勢，「桌球教父」莊智淵今天在桌球亞錦賽男單以3比1擊退伊朗選手阿拉米安，劉馨尹也在女單賽事以直落三勝出，...

全大運／東奧後首戰摘金 「黃金右臂」鄭兆村：有及格

東京奧運發揮不如預期，國體大標槍名將「黃金右臂」鄭兆村110年全大運重新出發，他今天在第4擲丟出70公尺36成績，拿到金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。