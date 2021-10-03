桌球亞錦賽／延續男團奪牌氣勢 莊智淵、劉馨尹晉級單打16強

延續男團奪銀的氣勢，「桌球教父」莊智淵今天在桌球亞錦賽男單以3比1擊退伊朗選手阿拉米安，劉馨尹也在女單賽事以直落三勝出，雙雙挺進16強。

今年亞洲桌球錦標賽在卡達杜哈舉行，台灣男子桌球代表隊這次睽違18年再次闖進亞錦賽男團金牌戰，可惜爭金失利，以銀牌作收，莊智淵、陳建安今天繼續在男單賽事上陣。

莊智淵在男單32強賽前2局以11比9、11比8拿下，搶先聽牌，但第3局錯失機會，以10比12讓出，關鍵第4局穩住陣腳，開局連得4分，以11比5擊退伊朗選手阿拉米安（Nima Alamian），搶下16強門票；馮翊新與韓國選手趙承敏（Cho Seungmin）激戰5局，上演逆轉秀，同樣躋身男單16強行列。

東京奧運國手鄭先知、劉馨尹先在女單賽事分頭出擊，晚間女雙8強賽將合體，力拚4強門票。

劉馨尹女單32強賽出戰斯里蘭卡選手羅德里戈（Thanushi Rodrigo），在以11比6拿下首局後，次局開局連得10分，以11比1收下，再以11比5搶下第3局，晉級16強。

鄭先知則遭泰國女將素塔西尼（SuthasiniSawettabut）逆轉，以11比8、9比11、8比11、6比11落敗，無緣16強。