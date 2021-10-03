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全大運／東奧後首戰摘金 「黃金右臂」鄭兆村：有及格

聯合報 / 記者曾思儒／台南即時報導
鄭兆村收下110年全大運標槍金牌。圖／大專體總提供
鄭兆村收下110年全大運標槍金牌。圖／大專體總提供

東京奧運發揮不如預期，國體大標槍名將「黃金右臂」鄭兆村110年全大運重新出發，他今天在第4擲丟出70公尺36成績，拿到金牌的他笑說：「有及格。」

鄭兆村個人最佳成績是2017年台北世大運的代表作，他驚天一擲飆出91公尺36的亞洲新紀錄，2019年鑽石聯賽上海站再擲出87公尺12，達到奧運參賽標準的85公尺；今年夏天終於站上最高殿堂，鄭兆村卻受傷勢影響，資格賽第一擲僅68公尺18，第二擲也僅71公尺20，第三擲則是失敗，沒能闖進決賽。

東奧後在全大運再亮相，鄭兆村前兩擲各是61公尺85和66公尺61；第三擲他調整助跑動作，擲出68公尺93成績，第四擲再突破70公尺，最後兩擲就沒再嘗試。

第三擲成績就足以摘金，鄭兆村笑說：「有及格，（目標）不能低於上一場（東京奧運）第一擲。」他提到目前仍有傷在身，訓練和比賽必須「與傷共存」，今天主要還是先抓回比賽感覺，原本只打算丟兩次就「收工」，不過前兩次成績不夠滿意，才有接續兩擲演出。

鄭兆村收穫個人第3面全大運金牌，清華大學吳宗倫以67公尺47鍍銀，嘉義大學蕭煥霖以65公尺66奪銅。

鄭兆村收下110年全大運標槍金牌。圖／大專體總提供
鄭兆村收下110年全大運標槍金牌。圖／大專體總提供

鄭兆村

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