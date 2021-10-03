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全運會／卸下奧運光環改當挑戰者 丁華恬續拚全能金牌
110年全國運動會競技體操賽事從今天展開，新北市在女子成隊摘金，關鍵在丁華恬以總和52.200的分數領先群雌，奧運國手光環曾是壓力，如今丁華恬懂得以「挑戰者」心態比賽，明天要在全能賽續拚金。
丁華恬在今天的成隊賽事中，高低槓12.950、平衡木13.850是單項最高，地板則是12.800、跳馬12.600，表現不俗，四個項目總和52.200，是所有選手最高。
丁華恬表示，今天其實地板是自己最滿意的項目，平衡木反而有些動作連結沒做順，能夠拿下高分在於難度設定高，「但原本預期可以更好」。
從東京奧運回歸，丁華恬認為全運會已比到第五次，相對上沒有奧運緊張，「有隊友感覺比較好，平常一起練習，比賽時有她們適時的鼓勵」。
丁華恬在今年的東京奧運出賽高低槓、平衡木兩個項目，雖無緣晉級決賽，但光是站上舞台，就已是台灣暌違53年的紀錄，對於奧運，丁華恬也說：「沒有遺憾，能夠登上舞台就是很光榮的事，是有點可惜，但是我盡力了。」
在2019年取得奧運門票時，丁華恬認為自己多少受到「國手光環」影響，「會怕自己沒有做好」，去奧運走一遭後，她重新調整心態，「現在就當作什麼都沒有，以挑戰者的姿態去比賽，每次比賽都是新的開始」。
丁華恬在成隊競賽拿下全場最高分，教練蔡恆政也給予好評，「成績有拿出來，證明自己有這個實力。」至於明天的全能賽是否延續氣勢奪金？蔡恆政說：「比賽都有壓力，國內好手還是很多，沒有穩贏的。」
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