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全運會／丁華恬領新北體操女團摘金 斷北市三連霸

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
新北市女子成隊在丁華恬帶動下，於110年全國運動會競技體操摘下團體金牌。記者蘇志畬／攝影
新北市女子成隊在丁華恬帶動下，於110年全國運動會競技體操摘下團體金牌。記者蘇志畬／攝影

新北市女子成隊由丁華恬領軍，在110年全國運動會競技體操摘下團體金牌，中斷台北市三連霸紀錄，教練蔡恆政認為關鍵在丁華恬拉高分數，「我們是反常發揮」。

蔡恆政賽前擬定策略，由丁華恬負責搶分，其餘選手穩定發揮即可，「賽前評估有機會（奪金），但可能機會不大，結果丁華恬的成績破了個人最高，台北市是正常發揮，我們是反常發揮」。

丁華恬四個項目總和52.200，是所有選手最高，其中高低槓12.950、平衡木13.850也是單項最高，最有自信的地板則是12.800位居第二。

新北市上屆以0.5分差距屈居第二，這屆在丁華恬帶動下，總成績149.250與第二名台北市的147.100拉開到2分差。

蔡恆政表示，其實形式更嚴峻，因為台北市補進不少好手，「我們還是原班人馬，但好在有點地主優勢，場地比較習慣」。

本屆全運會由新北市主辦，競技體操比賽場館在三重厚德國小，蔡恆政表示，也要感謝新北市政府給予不少幫助，提供經費添購器材訓練。

今天也剛好是蔡恆政的生日，丁華恬透露，全隊偷偷討論要為教練準備什麼禮物，「結論是好好比賽就好。」最後用團體金牌當作生日禮物，讓蔡恆政笑得合不攏嘴，但賽後不忘先集合檢討，丁華恬說：「好幾次比一、二、三，最後才找到機會一起說生日快樂。」

新北市女子成隊在110年全國運動會競技體操摘下團體金牌，與教練蔡恆政（前排右）合影。記者蘇志畬／攝影
新北市女子成隊在110年全國運動會競技體操摘下團體金牌，與教練蔡恆政（前排右）合影。記者蘇志畬／攝影

新北市女子成隊在110年全國運動會競技體操摘下團體金牌。記者蘇志畬／攝影
新北市女子成隊在110年全國運動會競技體操摘下團體金牌。記者蘇志畬／攝影

110年全國運動會競技體操賽事今天開始，教育部次長暨體育署代署長林騰蛟（中）到場出席。記者蘇志畬／攝影
110年全國運動會競技體操賽事今天開始，教育部次長暨體育署代署長林騰蛟（中）到場出席。記者蘇志畬／攝影

新北市女子成隊在丁華恬帶動下，於110年全國運動會競技體操摘下團體金牌。記者蘇志畬／攝影
新北市女子成隊在丁華恬帶動下，於110年全國運動會競技體操摘下團體金牌。記者蘇志畬／攝影

丁華恬 全運會

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