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全大運／隔離完就上戰場 網球甜心隔5年再登頂
今年夏天成為奧運國手的北市大「網球甜心」許絜瑜，為復辦的110年全大運特別從美國飛回台灣，一結束「14+7」的隔離就到台南報導，雖是舟車勞頓但換來甜美果實，今天公開女子組單打決賽在幸運女神加持下以6：2、7：5拍下尋求衛冕的國立體大李珮琪，相隔5年再嚐登頂滋味。
許絜瑜是105年全大運女單金牌得主，接續3年也都闖進最終戰，但連3次都敗在同樣對手李亞軒拍下；今年決賽對手終於換人，她除「自助」還有「天助」，出現幾顆落地後不規則彈跳的得分球，笑說：「真的滿幸運，如果沒那幾顆，可能就要打三盤了。」
東京奧運最後一刻補上女雙名單的許絜瑜，結束奧運初體驗後就返回美國，全大運確定復辦後才再度踏上寶島；前一度回台就是5月全大運的她提到，10月中要參加全運會，原本就有回台計畫，加上北市大一直很照顧她，於是決定回台再度參加全大運。
相隔5月出賽，多了「奧運國手」身分的許絜瑜沒給自己太多壓力，「我是以雙打身份去奧運，單打不會有太多壓力。」不過都千里迢迢返台，她仍希望全大運和全運會都能有亮眼表現，為之後國際賽征戰打下更多信心。
和許絜瑜東奧搭擋女雙的台師大女將謝語倢，同樣是東奧結束就從東京直接飛美國，9月才從回台隔離為全大運和全運會準備；她特別感謝中華奧會幫忙協助他和許絜瑜處理防疫旅館相關事宜，讓兩人能有舒適空間完成兩周隔離。
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