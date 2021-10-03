柴口潛水區水下6.4米網美新地標 綠島尖翅燕魚海底母子郵筒正式啟用

繼 2018 年於綠島石朗潛水區設置第一座豆丁海馬海底郵筒，除了躍居成為全世界最深的海底郵筒外，更掀起一波投遞海底明信片的熱潮，三年來吸引不少遊客前來綠島一睹豆丁海馬海底郵筒的風采，但石朗潛水區因受氣候及風向影響並非每次都有機會投遞海底明信片，為了每一位來訪綠島的遊客都能親身體驗海底明信片投遞的樂趣，綠島鄉公所經過一年多的努力，特於今日(10 月 3 日)宣布於柴口潛水區設置新潛水景點-【尖翅燕魚母子郵筒】正式啟用，讓前來綠島觀光的旅客，不受風向限制，不管是戲水、浮潛、潛水、自由潛水都能輕鬆目睹與投遞海底明信片。

在綠島母子郵筒啟用記者會中，台東縣的大家長饒慶鈴縣長也特別應邀出席， 並於記者會中特別表示台東近年來推動慢經濟，透過臺東的真、善、美帶動地方發展，以綠島為例，綠島擁有天然沒有汙染的環境，2018 年設置的豆丁海馬海底郵筒是世界最深的海底郵筒，在過去三年中，販售超過 4 萬張的海底明信片，其

中有 4 成來自國外的潛水客，創造了 1 億以上的觀光產值，不再是被動地讓世界看見台東，更是用世界有名的海底生態吸引國際潛水客來朝聖。

本次柴口潛水區設置新潛水景點-【尖翅燕魚母子郵筒】設計特別邀請由羅彩雲 教授帶領大同大學工業設計系同學以 WORKSHOP 方式到訪綠島進行一個星期的LONGSTAY，讓同學實際來到綠島生態旅遊後對於設計能更有方向及靈感，並最後經過公開票選及專業評審老師評選後，由林資宸同學設計的「尖翅燕魚母子郵筒」選定為此次郵筒的新造型，林同學的設計理念來自於來到綠島遊玩及潛水時發現尖翅燕魚生性活潑也喜愛與人接觸，其獨特的外觀因黑白相間有海底斑馬之稱，更為綠島在地特色魚種，因此使用尖翅燕魚作為設計原型，除了讓遊客有更多潛點可以選擇外，同時凸顯綠島珍貴的海底資源。

綠島鄉公所也指出郵筒建置過程需考量海流因素、底作穩固性及建置深度，經召開在地業者說明會及實際場勘後，擇定於柴口潛水區 6.4 米海域進行海底安置， 本次「2021 綠島母子海底郵筒啟用記者會」也特別邀請水下模特兒與媒體記者朋友親身體驗投遞海底明信片，正式宣告新郵筒的啟用並延續石朗投遞海底明信片的祝福，將綠島打造成名富其實的水下郵寄之最。

而本次柴口潛水區全新水下景點【尖翅燕魚母子郵筒】共建置兩座，除了【母郵筒】設置於柴口潛水步道外 100 公尺處的水深 6.4 米處之外、而子郵筒也特別規劃讓不會潛水的遊客能在柴口潛水步道入口處，能利用在海水退潮時能進行陸上投遞，除了【尖翅燕魚母子郵筒】之外，綠島鄉公所也特別在柴口潛水區涼亭以【尖翅燕魚母子郵筒大型藝術裝置】作為柴口潛水區的入門意象，讓前來綠島觀光的旅客能透過可愛的尖翅燕魚母子郵筒可以體驗海底明信片，也讓遊客一覽 綠島珍貴的海底世界。