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全大運／去年一輪遊 黃琮豪雪恥奪冠

聯合報 / 記者曾思儒／台南即時報導
國立體大網球好手黃琮豪（中）摘下110年全大運網球男單金牌。記者曾思儒／台南攝影
國立體大網球好手黃琮豪（中）摘下110年全大運網球男單金牌。記者曾思儒／台南攝影

去年全大運，國立體大網球好手黃琮豪第一場男單就打包出局，今年他立刻「雪恥」，不但在復辦的110年全大運雙闖獎牌戰，今天在率先登場的男單金牌戰更頂著台師大對手何承叡壓力，在3盤大戰脫穎而出，迎接生涯第一面全大運金牌。

黃琮豪去年單打「一輪遊」，男雙和林維德收穫銅牌，109年全大運仍有收穫；今年雖因新冠肺炎疫情攪局，原本5月要登場的賽事延期到10月才舉行，他回到屏東老家充電兩個月，全大運才是回歸賽場第2站，就收到最完美的金牌禮物。

疫情爆發前以ITF賽事為主的黃琮豪提到，受限疫情，去年一月迄今都沒再出國比賽，今天和何承叡超過兩小時的三盤大戰堪稱近期強度最高的一場；巧合的是，兩人全大運前才剛在彰化交手過，當時何承叡因慣用的左手不適，第二盤退賽，結果全大運兩人又會師金牌戰。

「他球快，我的戰術就是和他多拍來回，盡量不要失誤。」黃琮豪自評體力算自己優勢，疫情警戒升級後也有在屏東老家維持，反觀何承叡是從歐洲特別返台參加全大運，9月才結束隔離，體能狀態並非最佳。

開心迎接生涯第一面全大運金牌，黃琮豪除期待全運會的發揮，更期待重新拉著行李箱四處征戰的時光，他預計月底前往埃及，迎接疫情後的第一場國際賽。

國立體大網球好手黃琮豪摘下110年全大運男單金牌。記者曾思儒／台南攝影
國立體大網球好手黃琮豪摘下110年全大運男單金牌。記者曾思儒／台南攝影

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