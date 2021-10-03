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全大運／東奧國手接棒登場 陳玟卉舉重摘金
復辦的110年全大運，舉重場「星光」不少，昨天輔仁大學「舉重女神」郭婞淳輕鬆摘下女子59公斤級金牌，今天東奧奪銅的陳玟卉也以抓舉97公斤、挺舉117公斤、總和214公斤，為台師大奪下女子71公斤級金牌。
今年堪稱陳玟卉的豐收年，她先在烏茲別克亞錦賽包辦3金，寫下個人在國際賽最佳成績，東京奧運初試啼聲更站上頒獎台，為中華代表團帶回女子64公斤級銅牌，也是中華舉重隊東京奧運唯2獎牌。
回國在全大運亮相，陳玟卉小試身手，抓舉的97公斤就已「放飛」其他選手，最終總和214公斤比銀牌得主、台體大張俞琪多出28公斤之多。
110年全大運原本在5月舉行，受國內新冠肺炎疫情警戒升級影響喊卡，10月1日起包括舉重、羽球、橄欖球、射箭、網球和田徑共6種運動先復辦，舉重今天舉行最後一天賽程，其餘尚未辦理的種類將在今年12月前陸續舉行。
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