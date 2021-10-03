PGA／桑德森農場錦標賽第3輪 潘政琮衝上第10
台灣旅美高球好手潘政琮今天在桑德森農場錦標賽第3輪繳出6鳥、1柏忌，打出67桿，總桿數以202桿，暫時並列第10，距離領先的美國選手僅有4桿的差距。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）桑德森農場錦標賽，總獎金700萬美元（新台幣約1億9691萬元），今天在美國密西西比州傑克遜舉行第3輪賽事。
潘政琮2週前在2021－2022新賽季開幕戰以並列第6作收，延續前一役的手感，他在桑德森農場錦標賽第2輪靠著獵鷹，排名升上第13，今天手感依舊火熱，從第1洞出發的他，開場前2洞均抓下小鳥，在第6洞再添1鳥入袋。
潘政琮轉場後再進帳3鳥，可惜在第16洞吞下柏忌，連2輪以67桿繳卡，3輪累計以低於標準14桿的202桿，暫時並列第10。
美國選手提賈拉（Sahith Theegala）今天表現依舊穩健，全場射下5鳥，且未吞任何柏忌，揮出67桿，總桿數以低於標準18桿的198桿，以1桿之差獨居領先。
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