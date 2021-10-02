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拳擊／全國拳擊俱樂部聯賽 鐵拳警花蕭昱晴初試啼聲

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
代表「鐵拳」的警花蕭昱晴初試啼聲就獲得不少支持。圖／威爾力斯盃全國拳擊俱樂部聯賽提供
代表「鐵拳」的警花蕭昱晴初試啼聲就獲得不少支持。圖／威爾力斯盃全國拳擊俱樂部聯賽提供

第三季威爾力斯盃全國拳擊俱樂部聯賽，今天在台灣體大拳擊館重燃戰火，全台共33個拳擊俱樂部、145人熱情捧場，主辦單位基於防疫考量，避免人潮過於擁擠，只精選48人進行24場對決，代表「鐵拳」的警花蕭昱晴初試啼聲雖以1：2惜敗，但該場比賽也成為最叫好叫座的一仗。

目前任職台中第五分局文昌派出所的蕭昱晴現年29歲，身高167公分，剪著一頭短髮，更添俐落身手。裁判傅東光表示，蕭昱晴第一回合表現略高一籌，但對手冼民憲年輕、體力好，第二回合雙方打平，到了第三回合，對手就占上風。

「鐵拳」 負責人表示，蕭昱晴才剛起步，來日方長，她最大的心願是代表我國參加世界警消運動會拳擊賽，為國爭光，透過全國俱樂部拳擊聯賽，正好檢測待加強的部分。蕭昱晴透露拳擊運動不只強身，還可以提升工作效率，一舉兩得，「練拳後精神體力都比以前好，甚至在處理一些民眾糾紛，都更有信心。」

台大機械研究所畢業的辛憲壹則是前台灣谷歌工程師，求學時是人人羡慕的學霸，然而創業的艱辛，事業的轉折，他不再凡事春風得意，人生一度跌到谷底，所幸拳擊讓他重拾信心，今天他以2：1力克傑斯拳擊的錢威旭，「拳擊是同時考驗體能和意志的運動，經由擂台，我更有自信可以重新再起。這是我在全國拳擊俱樂部聯賽的第二勝，上一季也贏手。」

第三季全國俱部拳擊聯賽，原訂8月舉行，因疫情延至10月2日，除了比上一季多了12個俱樂部報名外，首度增加「踢拳」項目，「台北格鬥TMMA」負責人邱郁智表示，踢拳比拳擊的節奏更明快，得分方式更多元，但與泰拳使用拳、腿、肘、膝所謂「八臂」的攻擊方式不同，「踢拳是以空手道和跆拳道的踢腿方式攻擊，受規則高度規範，安全性更高。」

第三季全國拳擊俱樂部賽聯賽改由威爾力斯公同冠名，該公司最大股東、全國滑水協會前任理事長林廷祥也親臨現場，為選手加油打氣。他表示，全國俱樂部拳擊聯賽經過兩個賽季的耕耘後，走進拳擊俱樂部的民眾明顯增加，但5月疫情惡化，使這波漲勢戛然而止。

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