全運會／挑戰韻律體操成隊5連霸 桃市首日比完暫居領先

全運會體操賽事今天點燃戰火，其中率先登場的韻律體操成隊競賽，將挑戰5連霸的桃園市，在今天環、球項目賽程落幕後以113.45暫居第一名，有望在明天達成連霸霸業。

韻律體操成隊競賽共有環、球、棒、帶四個項目，其中桃園市自102年全國運動會起皆拿下金牌（102年為桃園縣，104年後改制為直轄市），在今天的球與環，桃園市宋語涵在兩項目都得到最高分數，其中球項目以1.7分之差領先其他選手。

同樣代表桃園市出賽的詹庭甄在兩項目皆位居第2，來自台中市的潘玉觀是今年全中運個人全能競賽的金牌得主，首度參加全運會就在兩項目皆排名第4名。

在今天賽程結束後，桃園市目前以113.45暫居第一，能否在成隊競賽達成五連霸的霸業，將在明天棒、帶項目結束後揭曉。