足球／球員、總教練遭重罰 王家中譴責足協秘書長
中華足球協會在今天針對國家男足培訓隊6名球員不假外出與飲酒做出懲處，總教練王家中也連帶遭到停權，對於在球隊將啟程前往泰國參加亞洲盃資格賽前夕遭到重罰，王家中也發出聲明譴責足協秘書長方靖仁在此大賽前夕如此荒唐行事，已對代表隊全體造成最大的傷害，予以最嚴厲的譴責。
中華足協在今天公告4名球員陳浩瑋、白劭宇、段昍、游家煌遭停止徵召入選國家代表隊資格一年與半年處分，以及李祥偉、林明偉書面警告的懲處，而總教練王家中因選訓委員會認定其對於紀律事件之相關處置與事件交代上顯有避重就輕，並有對協會掩蓋事實之情事，顯已不堪管理之責，故處停權處分。
不過對於中華足協在比賽前夕重罰多名主力，總教練王家中也遭停權，王家中也透過個人聲明怒批協會秘書長方靖仁荒唐行事，已經對於代表隊全體造成最大的傷害。
王家中聲明如下：
明日（10/3）男足國家隊即將前往泰國進行亞洲盃資格賽，原應緊鑼密鼓備戰，今天卻突然接到足協方靖仁秘書長的口頭通知，開除4名代表隊主力球員，同時解除我的總教練職務，本人深感震驚與不解，方秘書長在此大賽前夕如此荒唐行事，對代表隊全體造成最大的傷害，本人在此予以最嚴厲的譴責。
方秘書長上週五9/24在未發會議通知的情況下，簡訊要求本人隔日前往足協開選訓會議，會中他多次不斷的以未經查證之外界傳言對代表隊球員提出單方面指控，本人在會中一一予以清楚回應。
針對會中討論，關於球員8月21集訓期間喝酒違紀一事，教練團在第一時間就予以糾正並實施處份。而足協派駐代表隊的管理人員在8月份離職後就無人替補，本人多次催促方秘書長指派專人，以便協助球員生活管理，他始終推拖不予回應。
本人會後懇請方秘書長以大局為重，不要在大賽前夕以傳言辦案方式影響代表隊球員情緒，教練團在第一時間已經對違紀球員予以處分，一罪不當二罰，如有其它新事證，應待賽後進行詳細調查，以免冤枉球員，會後本人也多次懇請方秘書長提供該次會議紀錄，避免後續各說各話，方秘書長悍然拒絕。
週四下午數名球員與守門教練Drago突然接到簡訊通知，要求次日必須參加足協紀律委員會之會議，再次不以正式會議通知給所屬球隊與球員，僅以口頭表示不參加就是放棄權利，今天才知道4名主力選手已被紀律委員會除名，無法前往泰國參賽，方秘書長如此草率行事，完全不顧球員與教練的基本權益，實在令人失望。
今天事發突然，本人來不及準備，僅能匆促回應，又心疼代表隊選手，不希望他們再受任何傷害，更不希望國家隊在此時放棄任何爭取晉級亞洲附加賽的機會，但本人在此承諾，會在未來數週，將過去半年男足代表隊的遭遇，一一向支持足球的朋友們報告，也會還原所有真相。
中華隊總教練
王家中
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