足球／球員、總教練遭重罰 王家中譴責足協秘書長

中華足球協會在今天針對國家男足培訓隊6名球員不假外出與飲酒做出懲處，總教練王家中也連帶遭到停權，對於在球隊將啟程前往泰國參加亞洲盃資格賽前夕遭到重罰，王家中也發出聲明譴責足協秘書長方靖仁在此大賽前夕如此荒唐行事，已對代表隊全體造成最大的傷害，予以最嚴厲的譴責。

中華足協在今天公告4名球員陳浩瑋、白劭宇、段昍、游家煌遭停止徵召入選國家代表隊資格一年與半年處分，以及李祥偉、林明偉書面警告的懲處，而總教練王家中因選訓委員會認定其對於紀律事件之相關處置與事件交代上顯有避重就輕，並有對協會掩蓋事實之情事，顯已不堪管理之責，故處停權處分。

不過對於中華足協在比賽前夕重罰多名主力，總教練王家中也遭停權，王家中也透過個人聲明怒批協會秘書長方靖仁荒唐行事，已經對於代表隊全體造成最大的傷害。

王家中聲明如下：