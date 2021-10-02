舉重／佩服陳念琴抗癌勇氣 郭婞淳：向她看齊

「舉重女神」郭婞淳和「拳擊女王」陳念琴私交甚篤，兩人皆是里約奧運和東京奧運國手，且隸屬同樣經紀公司，連運動品牌贊助商都相同，兩人還各取名字中的一個字合成「婞念」，推出周邊產品，昨天陳念琴透過社群透露自己兩年前罹患淋巴癌，讓郭婞淳又心疼又感動。

「知道她身體有點狀況，在國訓中心都有看到，但那時候怕敏感也不會特別去問。」郭婞淳提到，自己很喜歡觀察人，當時就有注意到陳念琴有些不對勁，不過當時正處於備戰東奧狀態，她就沒主動詢問，昨天看到陳念琴的告白才知道詳細狀況。

看到陳念琴解釋病情和抗癌過程，郭婞淳坦言第一個想法是「怎麼會那麼嚴重」，且東奧後兩人也有一起吃飯，陳念琴開朗依舊，讓她直呼好友「真的很勇敢」。

「相信她可以成為大家的力量，她願意去面對、接受，去告訴大家雖然得到這樣的病情，還是很勇敢的面對。」郭婞淳提到，不少人遇到相同狀況可能難以接受，陳念琴選擇面對，現在身體也恢復健康，還願意分享這段歷程，傳達很好的「正能量」，「大家遇到類似狀況，可以用一樣去面對的勇氣。」

郭婞淳再次強調，勇敢面對病情的陳念琴「很棒」，「也希望自己向她看齊，接下來可以勇敢去面對很多挑戰。」個性開朗的舉重女神最後還幽默「喊話」，戴著110年全大運舉重女子59公斤級金牌的她笑說：「想要聊天，可以來找學姊啦，只是怕我會哭。」