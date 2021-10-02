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全大運／原本只舉兩把 郭婞淳嗨起來加碼演出

聯合報 / 記者曾思儒／台南即時報導
郭婞淳連五年在全大運摘金。圖／大專體育總會提供
郭婞淳連五年在全大運摘金。圖／大專體育總會提供

東京奧運摘金後的第一場比賽，輔仁大學舉重「女神」郭婞淳今天在110年全大運輕鬆登場，她抓舉和挺舉的第一次試舉重量就是女子59公斤級最高，試舉成功就代表金牌到手，不過她上了場愈來愈嗨，不顧體能訓練員和物理治療師場下「使眼色」，最後6次試舉都下場，和賽前設定完全不同。

郭婞淳透露，東京奧運挺舉最後一把要挑戰世界紀錄但失敗，當時有稍微傷了手腕，加上奧運回台後隔離、活動邀約多，直到全大運前兩周才有較固定的訓練，原本今天計畫是抓舉和挺舉都下場一次就好，但第一次試舉感覺就不錯，她大笑說上槓後還自問：「怎麼那麼輕？」

身為國內3個量級的紀錄保持人，又是59公斤級世界紀錄保持人，郭婞淳全大運完全沒對手；她透露沒有為比賽做目標設定，不過內心仍渴望突破新紀錄，賽後還偷偷「爆料」說，抓舉的大會紀錄就是自己前年締造的95公斤，今天第3把舉出同樣重量後，教頭林敬能才和她提到這項紀錄，讓她故意翻個白眼，抱怨教練太晚告知。

「以我的個性，會想破紀錄。」郭婞淳承認現階段雖以養傷為主，但上場後腎上腺素爆發下，仍會有挑戰成績的衝動，這時團隊就是她的「止滑劑」，體能訓練師和物理治療師都會在場下用眼神和肢體動作給建議，她笑說：「不過最後決定權還是在我啦！」

郭婞淳今天以抓舉95公斤、挺舉115公斤、總和210公斤輕鬆摘下110年全大運舉重女子59公斤級金牌，國體大陳靜以總和180公斤奪銀，北市大黃雅婷以176公斤摘銅。

郭婞淳連五年在全大運摘金。圖／大專體育總會提供
郭婞淳連五年在全大運摘金。圖／大專體育總會提供
郭婞淳（中）連五年在全大運摘金。圖／大專體育總會提供
郭婞淳（中）連五年在全大運摘金。圖／大專體育總會提供

郭婞淳 舉重

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