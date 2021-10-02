全大運／一個人的武林！郭婞淳制霸摘金

東京奧運摘下舉重女子59公斤級金牌的「舉重女神」郭婞淳，今天成110年全大運舉重場焦點，她將長榮大學體育館化身「一個人的武林」，全場屏氣凝神看她完成6次試舉，輕鬆寫意為輔仁大學帶回女子59公斤級金牌。

郭婞淳國際賽主項是59公斤級，且是目前女子59公斤級的抓舉、挺舉、總和世界紀錄保持人，今年東京奧運也如願以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤舉出生涯獨缺的奧運金牌，完成亞運、奧運、亞錦賽到世錦賽等國際大賽「金滿貫」；國內她不只在59公斤級「制霸」，64公斤級和71級公斤的所有全國紀錄也是由她保持。

12月到烏茲別克參加世錦賽前，郭婞淳今天先在復辦的110年全大運小試身手；抓舉壓軸登場的她，一出場就是全場焦點，她3次抓舉選擇的85公斤、90公斤和95公斤舉起來輕鬆寫意，從105公斤開始的挺舉也一氣呵成，接續的110公斤和115公斤級也順利完成，輕鬆以總和210公斤摘金。

郭婞淳今天舉出的成績比銀牌足足多出30公斤，她參加全大運主要目的是調整，今天早上她還上傳一段練琴影片，賽前自有一套自己的備戰方式。