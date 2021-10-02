足球／男足國腳集訓期外出喝酒 6球員、總教練遭懲處

中華足球協會在今天公布國家男子足球培訓隊8月21日與9月11日二次球員違紀事件調查與處置說明，共6名球員包括陳浩瑋、白劭宇、段昍、李祥偉、林明偉、游家煌遭到懲處，總教練王家中也遭選訓委員會認定其對於紀律事件之相關處置與事件交代上明顯有避重就輕，並有對協會掩蓋事實之情事，遭到停權處分。

中華足協在今天表示，秘書處於8月下旬接獲球員反映隊內出現紀律事件案件且無妥善處理之訊息後，由於協會未曾接獲教練團就相關事件提出之警示報告，故旋由秘書長聯繫個別球員進行初步了解並將狀況回報選訓委員會。惟後續於9月中旬再次有球員反映相關違紀情事仍持續發生，協會深感事態嚴重，爰於9月24日召開選訓委員會，邀請男子足球培訓隊總教練王家中進行說明並於會後兩天內提出相關事件報告。

在王家中提供的「中華男子足球代表隊8月違紀案件報告」中提到，8月21日陳浩瑋、白劭宇、段昍三人先不假外出赴酒吧飲酒，同行有白劭宇之女性友人兩名，隨後共同返回旅館，於大廳遭遇助理教練Dragos，後五人同赴白劭宇之寢室繼續飲酒，並遭查房之助理教練Dragos再次查獲，同日另有李祥偉、林明偉、游家煌三人外出買酒，亦遭Dragos再次查獲，相關酒品均遭沒收。

9月11日因游家煌之親友來訪，共有陳浩瑋、白劭宇、段昍、林明偉、游家煌五人共同不假外出飲酒至深夜。隔日早餐時間，經教練團發現陳浩瑋、白劭宇、段昍、游家煌未出席球隊早餐行程。

中華足協綜上調查結果，選訓委員會做出決議如下，「1.就李祥偉、林明偉兩位球員，進行書面曉諭懲戒、要求提交悔過書。2. 8月21、9月12違紀之球員陳浩瑋、白劭宇、段昍、游家煌四人，停止其代表隊相關權利，並移送紀律委員會討論。3.總教練部分，因選訓委員會認定其對於紀律事件之相關處置與事件交代上顯有避重就輕，並有對協會掩蓋事實之情事，顯已不堪管理之責，故處停權處分，其總教練職務由助理教練葉獻中暫代。」

而在10月1日召開的紀律委員會中，也針對相關球員之違紀部分作出處分，包括李祥偉、林明偉書面警告；游家煌停止其受徵召入選國家代表隊資格半年，罰款1萬元；陳浩瑋、白劭宇、段昍停止其受徵召入選國家代表隊資格一年，罰款3萬元。

中華足協指出，對於球隊內部球員面對隊內紀律事件處分爭議勇於通報協會，以維團體紀律之部分，本會選訓委員會對相關球員之吹哨警示表示肯定與感謝，而有關球隊集訓期間之生活管理與督訓機制健全部分，協會亦將會持續精進檢討，避免相關情形再次發生。

中華足協最後強調，「面對代表隊出現之紀律與管理問題，中華足協不會迴避面對，對於本次事件如造成球迷或社會的不良觀感，中華足協亦要在此向所有關心台灣足球發展的朋友們至上最深的歉意。但足協在此依然要強調，本次事件係少數球員思慮不周與管理不良所致，大部分各級培訓隊球隊球員仍然戰戰兢兢、恪遵訓練本分，持續備戰後續國際賽事，期盼各位球迷朋友能給予潔身自愛的球員們更多的支持。」