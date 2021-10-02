全大運／舉重場找到自信 林致廷練成郭婞淳陪練員

高一誤打誤撞加入舉重隊，台灣體大舉重好手林致廷的家人最初以為他只會有「3分鐘熱度」，不料林致廷卻從國內比賽一路舉到世青賽，去年更加入東京奧運金牌「舉重女神」郭婞淳團隊，成7名陪練員之一，一起朝國際賽站上頒獎台的目標前進。

身高163公分的林致廷，身材較嬌小，高中前沒接觸過專業體育訓練，一次打完籃球被斗南高中舉重隊教練看到，成為進入舉重隊的契機；從全中運站上頒獎台到選上世青國手，他兩年前進入國訓中心訓練，去年1月開始和郭婞淳一起訓練，成東奧金牌背後的功臣之一。

今天摘下110年全大運男子61公斤級金牌的林致廷提到，剛進國訓時他就是接受教練一對一指導，有了團隊一起訓練，整體氣氛更好，「大家會互相鼓勵，團體訓練會有比較好的效果，我也學到很多。」他舉例說，選手難免會愈高低潮或運動傷害，郭婞淳如何在挫折下仍維持成績，就是很好的榜樣，「看到她的堅持和不放棄，遇到問題是去找方式突破。」

從團隊中吸取更多資訊，林致廷為進步還戒掉炸物，他笑說：「對身體不好的東西就不碰，有幫助的東西就去嘗試！」

從舉重場找到成就感和自信，身為男子55公斤級挺舉全國紀錄保持人的林致廷，現在主戰場是61公斤，全運會後也會和教練討論，可能往上挑戰67公斤級，期待杭州亞運能批上中華隊戰袍。

郭婞淳教練林敬能提到，舉重雖是個人運動，但打造出「團隊」氛圍，能讓日復一日的枯燥訓練增添活力元素，且是為郭婞淳下一步鋪路，他解釋說：「婞淳會去指導比較年輕的選手，未來很快就能成為優秀的教練。」且舉重也需要「新血」，年輕選手有郭婞淳當榜樣前進，也有了努力和效仿的方向。