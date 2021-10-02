全大運／挺過運動傷害 排灣族小將寫舉重連霸

東京奧運獲得女子49公斤級的「舉重精靈」方莞靈，110年全大運雖沒下場，仍在長榮大學見證國體大學妹霸澤昂·依邦走過運動傷害，完成女子55公斤級連霸。

排灣族出身的霸澤昂依邦，原本是練田徑，主攻短跑與跳高，成績並不出色，直到國二轉換跑道接觸舉重才展露頭角，目前女子49公斤級的挺舉101公斤全國紀錄就是由她兩年前全運會締造。

成績開始提升，拿過亞青賽銀牌的霸澤昂·依邦卻遇運動傷害打亂計畫，除了原本的肩膀傷勢，高中就有的腰傷今年又復發；今天以抓舉72公斤、挺舉101公斤、總和173公斤摘金的她坦言，全大運從5月延期到10月復辦，心裡有「偷偷開心一下」。

「5月腰還很痛，那時連35公斤的空槓都沒辦拉做，所以延期有點開心。」獲得額外的休息時間，被診斷腰間盤突出的霸澤昂·依邦重新調整，今天除登上頒獎台最高位置，挺舉101公斤也打破原本98公斤大會紀錄，讓她信心提振不少。

霸澤昂·依邦坦言，舊傷復發後，已經許久沒碰今天挑戰的重量，儘管台下時狀況不錯，上台仍有些緊張，甚至有想哭的情緒，在教練安撫下才順利完賽，且舉出近半年最佳成績。

身高148公分的她接續計畫是繼續養傷，先把戰場放在國內，明年初也會決定要降級拚杭州亞運49公斤級或留在55公斤級，暑假透過電視觀賞東奧的她說：「想要更拚，像學長姐一樣！」