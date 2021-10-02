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PGA／桑德森農場錦標賽 潘政琮獵鷹衝上並列13名

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
總獎金700萬美元的PGA桑德森農場錦標賽，我國一哥潘政琮在首輪打出68（－4）桿的並列第17名成績後，今天的第二輪賽事表現更進一步來到67（－5）桿，兩輪打完以135（－9）桿暫時並列第13名。法新社資料照
總獎金700萬美元的PGA桑德森農場錦標賽，我國一哥潘政琮在首輪打出68（－4）桿的並列第17名成績後，今天的第二輪賽事表現更進一步來到67（－5）桿，兩輪打完以135（－9）桿暫時並列第13名。法新社資料照

總獎金700萬美元的PGA桑德森農場錦標賽，我國一哥潘政琮在首輪打出68（－4）桿的並列第17名成績後，今天的第二輪賽事表現更進一步來到67（－5）桿，兩輪打完以135（－9）桿暫時並列第13名，距離領先的三名美國選手僅有4桿差距。

上月中展開的PGA新賽季，潘政琮在開季首站表現倒吃甘蔗，最終以第6名成績作收，本周桑德森農場錦標賽他則是延續好手感，在首輪就有抓下6鳥的好表現，雖然也吞下2柏忌，但仍是以68（－4）桿繳卡打出不錯的開局。

而今天的第二輪賽事，從第10洞出發的潘政琮在前九洞雖然表現平平僅抓下1鳥，不過來到後九洞後狀況持續上升，他先是在第3洞的5桿洞獵鷹，又在第5、6洞連續抓鳥，且單日未吞下任何柏忌，以67（－5）桿成績，排名再提高4名來到並列第13名。

至於今天表現最佳的則是美國選手札拉托爾斯（Will Zalatoris），他在首輪打出70（－2）桿成績後，今天急起直追抓下10鳥未吞任何柏忌，以單輪61（－11）桿的表現，追上另外兩名美國選手瓦特尼（Nick Watney）、提賈拉（Sahith Theegala），以兩輪131（－13）桿並列領先。

美國 甘蔗

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