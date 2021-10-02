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桌球亞錦賽／男團奪銀平隊史 網：看到老莊拚下一點就夠了

聯合新聞網 / 綜合報導
第25屆亞洲桌球錦標賽，中華男團對決南韓爭奪金牌，可惜最後以1：3不敵南韓，無緣拿下隊史第一座亞錦賽冠軍，老將莊智淵相隔10年後再度擊敗李尚洙，替男團拿下1點。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
第25屆亞洲桌球錦標賽，中華男團對決南韓爭奪金牌，可惜最後以1：3不敵南韓，無緣拿下隊史第一座亞錦賽冠軍，老將莊智淵相隔10年後再度擊敗李尚洙，替男團拿下1點。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

第25屆亞洲桌球錦標賽，中華男團繼2003年後再度闖進男團金牌戰，對決南韓爭奪金牌，可惜最後以1：3落敗，無緣拿下隊史第一座亞錦賽冠軍，不過仍是平了史上最佳紀錄，也繼2000、2003年後第3度拿下銀牌。

在卡達多哈舉行的桌球亞錦賽，中華男團派出莊智淵陳建安領2名18歲小將馮翊新與黃彥誠出征，今決賽第1單打，陳建安1：3敗北張禹珍，第2點由莊智淵迎戰李尚洙，兩人過去6次對決，小莊只拿下1勝，不過這次由小莊以3：1拿下，也是他相隔10年後再度擊敗李尚洙。

第3點由小將馮翊新出戰2019世錦賽男單銅牌的安宰賢，一路緊咬比數，可惜終場0：3落敗，接著第4點莊智淵再上陣面對張宇鎮，在體力不振之下，以0：3飲恨，無法順利奪冠。

中華隊曾在2000、2003年兩度闖進男團金牌戰，但最終都以銀牌作收，接下來八屆賽事都拿銅牌，這次拿下銀牌，也平了史上最佳紀錄。因今年亞錦賽接在東京奧運之後，各國許多主將未出席，中國隊也因為國內正舉辦全國運動會，並未參加比賽。

不少網友看到中華男團拼盡全力仍落敗，也紛紛直呼，「超可惜」、「選手們辛苦了！恭喜銀牌！」、「男團決賽，台灣1-3韓國，看到老莊拚下一點就夠了」，也有網友有點傷感的說，「本屆亞錦賽極可能是老莊的最後一屆，至此老莊每一次參賽，都像似告別巡迴演出般，我們也看一次少一次！」。

莊智淵 桌球 陳建安

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