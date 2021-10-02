桌球亞錦賽／僅莊智淵拿下1點 中華隊1：3不敵南韓銀恨

在卡達多哈舉行的桌球亞錦賽，中華男團在昨天4強賽與日本隊苦戰五點勝出後，睽違13年再度挺進到金牌戰，不過面對強敵南韓，在僅有老將莊智淵於第二點擊敗李尚洙下，最終中華隊以1：3無緣冠軍，不過拿下銀牌仍是追平隊史最佳成績。

中華男團昨天在四強賽遭遇平均年紀在20歲上下的日本，在莊智淵免戰的情況下，靠著陳建安於第5點擊敗日本戶上隼輔，以3：2險勝，繼2000年與2003年後，再一次挺進到男團金牌戰，而前兩次中華隊都以銀牌成績作收。

在已經追平了隊史最佳成績的情況下，中華隊今天凌晨0點再度提拍上陣與南韓爭金，在首點賽事中中華隊繼續由陳建安擔任開路先鋒迎戰世界排名第12名的張禹珍，儘管雙方在前兩局打完戰成1：1平手，但第3、4局張禹珍仍是以11：8、11：7勝出，為南韓率先開胡。

而第二點中華隊則是由老將莊智淵坐鎮迎戰世界排名第22名的李尚洙，雙方在前三局賽事中互有領先，不過最終仍是由莊智淵以11：9、13：11、7：11、11：8勝出，為中華隊扳平戰局。

第三點中華隊則是派出18歲，昨天一日多戰的馮翊新出戰21歲的安宰賢，但遭對手直落三擊敗，第四點莊智淵再度上陣盼為中華隊延長戰線，但最終遭到張禹珍以11：9、11：7、11：5直落三擊敗，中華隊也以1：3在男團賽事以平隊史最佳的銀牌成績作收。在團體賽結束後，中華隊仍有雙打與單打賽事要進行，有機會繼續力拚獎牌。