蘇迪曼盃／8強魔咒過不了 中華隊遭日本逆轉無緣4強

晉級8強已經追平隊史在蘇迪曼盃的最佳成績，中華羽球隊今天挑戰4強門票卻又差了一步，儘管第一點男雙李哲輝／楊博軒直落2擊敗日本組合，但接續女單白馭珀、「一哥」周天成和女雙許雅晴／胡綾芳都沒能再突破，最終中華隊就以點數1：3敗陣，沒能締造隊史新猷。

兩年一屆的蘇迪曼盃是國際混合團體大賽，每場比賽採5點3勝制，中華隊由世界排名第4的周天成領軍，分組賽取得第2的出線資格，和同組的南韓隊都晉級8強。

今天8強賽碰「世界球王」桃田賢斗領軍的日本隊，第一場由男雙打達陣，世界排名29的李哲輝／楊博軒面對世界排名27的古賀輝／齋藤太一，首局以21：13先下一城，第二局更在瓦解對手「局末點」下逆轉，以22：20搶下對戰首勝，也為中華隊開出紅盤。

第二點女單，世界排名43的白馭珀碰世界第5的山口茜，相隔將近一年半重返國際賽場的白馭珀以11：21、13：21敗陣，日本將點數扳平成1：1。

第三點男單，小天和現任球王桃田賢斗上演生涯第14度交鋒，小天首局雖以16：21讓出，但第二局扭轉最多3：10的落後劣勢，18：18時再連拿2分，反以21：19扳平局數。

決勝局小天又是落後一方，換場時僅拿3分，換場後雖將比分一度追到15：16，但逆轉仍差一步，讓桃田賢斗拿下歷時1小時又22分鐘大戰的勝利，為日本取得點數「聽牌」優勢。

第四點女雙，許雅晴／胡綾芳碰松本麻佑／松友美佐紀也沒能突破，以17：21、8：21敗陣，由日本上演逆轉勝，成為大陸隊和南韓後的第3支4強隊伍。