快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自由潛水世錦賽國旗被消失 選手侯一明披國旗反制

中央社 / 台北1日電
台灣女子選手侯一明（中）賽後秀出國旗。 AIDA Taiwan提供
台灣女子選手侯一明（中）賽後秀出國旗。 AIDA Taiwan提供

台灣參加自由潛水世錦賽國旗被消失，台灣國手侯一明在比賽結束後大秀青天白日滿地紅的國旗，她接受中央社訪問時說得知國旗被消失當下很無奈，但她強調：「我們還能做點事。」

世界自由潛水錦標賽今年在賽普勒斯舉行，台灣共有5人參賽，主辦單位國際自由潛水發展協會（AIDA）無預警在9月28日轉播畫面撤下中華民國國旗，台灣選手侯一明成為當天44名出賽選手中，唯一國旗空白的選手。

侯一明今天接受中央社訪問時表示，比賽當下她並不清楚狀況，是比賽結束後她回頭看轉播，以及朋友私訊才知道，「當下雖然很無奈，但並不意外，因為一直以來我們各種代表隊出國參加比賽，常會受到類似對待」。

得知國旗被消失後，侯一明也主動向主辦單位AIDA詢問，得到的答案雖讓她無法接受，但希望能做一些回應，「這項運動心情不能有太多波動，因心跳太快會增加耗氧，我們經過會議討論後，才想出帶國旗下水」。

台灣女子選手侯一明（中）賽後秀出國旗。 截圖自影片
台灣女子選手侯一明（中）賽後秀出國旗。 截圖自影片

侯一明解釋，比賽時身旁都會有教練跟著一起下水，但在比賽過程中不能接觸選手，當她浮出水面後裁判舉旗，教練才趕緊拿出預藏的國旗給侯一明，讓青天白日滿地紅的國旗透過轉播，傳送到全世界。

事發後AIDA TAIWAN向AIDA反映，並獲得善意回應，表示未來類似情況不會再發生，侯一明也期望類似的狀況不會再次發生。

世錦賽

延伸閱讀

感謝疫苗捐贈國家但國旗弄顛倒？竹市府：疑遭惡作劇

自由潛水賽我國旗被隱藏 蔡總統：感謝各國聲援

AIDA撤我國旗多國聲援 林右昌：台灣不孤單

自由潛水選手國旗被消失 綠批：國民黨還在怪台灣政府

相關新聞

桌球亞錦賽／僅莊智淵拿下1點 中華隊1：3不敵南韓銀恨

在卡達多哈舉行的桌球亞錦賽，中華男團在昨天4強賽與日本隊苦戰五點勝出後，睽違13年再度挺進到金牌戰，不過面對強敵南韓，在僅有老將莊智淵於第二點擊敗李尚洙下，最終中華隊以1：3無緣冠軍，不過拿下銀牌仍是追平隊史最佳成績。

桌球亞錦賽／男團奪銀平隊史 網：看到老莊拚下一點就夠了

第25屆亞洲桌球錦標賽，中華男團繼2003年後再度闖進男團金牌戰，對決南韓爭奪金牌，可惜最後以1：3落敗，無緣拿下隊史第一座亞錦賽冠軍，不過仍是平了史上最佳紀錄，也繼2000、2003年後第3度拿下銀牌。

蘇迪曼盃／8強魔咒過不了 中華隊遭日本逆轉無緣4強

晉級8強已經追平隊史在蘇迪曼盃的最佳成績，中華羽球隊今天挑戰4強門票卻又差了一步，儘管第一點男雙李哲輝／楊博軒直落2擊敗...

PGA／桑德森農場錦標賽 潘政琮獵鷹衝上並列13名

總獎金700萬美元的PGA桑德森農場錦標賽，我國一哥潘政琮在首輪打出68（－4）桿的並列第17名成績後，今天的第二輪賽事表現更進一步來到67（－5）桿，兩輪打完以135（－9）桿暫時並列第13名，距離領先的三名美國選手僅有4桿差距。

自由潛水世錦賽國旗被消失 選手侯一明披國旗反制

台灣參加自由潛水世錦賽國旗被消失，台灣國手侯一明在比賽結束後大秀青天白日滿地紅的國旗，她接受中央社訪問時說得知國旗被消失...

全大運／陳肅諭拚羽球金滿貫：想把國內金牌蒐集完

兩年前全國運動會包辦羽球女團和女單金牌，今年暑假後進入國體大研究所的羽球好手陳肅諭有另個心願，昨天在復辦的一一○年全大運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。