足球／動大腸腫瘤手術後出院 巴西球王比利將繼續化療
巴西足球傳奇比利（Pele）先前健康檢查時，發現大腸疑似出現腫瘤，8月31日起入院治療並開刀，醫療團隊指出，這位80歲足壇傳奇人物於今天出院，但將繼續接受化療。
比利在聖保羅（Sao Paulo）愛因斯坦醫院（AlbertEinstein Hospital）接受治療，並於9月4日接受手術；醫生表示，比利情況「穩定」。
院方在聲明中沒有使用「癌症」一詞，也未提供有關比利接受化學療法的更多細節；化療通常用於癌症患者，但比利的活體組織切片檢查結果沒有對外公開。
這位被球迷稱為「黑珍珠」（Pérola Negra）的傳奇球星在臉書（Facebook）上表示，「我很高興回到家」，並向醫療團隊致謝。
他也寫道，「感謝遠方的你們，讓我的生活因充滿愛的訊息而完整」。
比利表示：「當路途艱辛時，就該頌讚旅程的每一步。專注於你的幸福。我確實無法再跳躍，但這幾天，我比平時更常揮拳慶祝。」
原名為納西門托（Edson Arantes do Nascimento）的比利是史上唯一拿過3屆世界盃足球賽（World Cup）冠軍的球員；但他近年身體狀況欠佳，已多次進出醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言