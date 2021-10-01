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全大運／成大燃聖火 復辦賽事防疫下功夫

聯合報 / 記者曾思儒／台南即時報導
110年全大運今天復辦，下午舉辦聖火點燃儀式。圖／運促會提供
110年全大運今天復辦，下午舉辦聖火點燃儀式。圖／運促會提供

原本5月登場的110年全國大專校院運動會，今天起在台南成功大學重燃戰火，東道主成大為防疫下足功夫，包括場館內人數控制、所有參加人員人臉辨識及QR Code辨識等，透過科技輔助疫情下的全大運重新舉行。

全大運舉辦51年來，首度因疫情中斷再復辦，上屆全運會打下雙金的國體大羽球女將陳肅諭對這次成大的防疫升級「很有感」，她說：「上次（五月）疫情突然升級，比較混亂，這次設施就安排很好，除了熱身要在室外比較麻煩，其他都不錯。」

全大運今天起連5天的復辦賽事只有6種運動，今天包括網球、羽球、橄欖球和射箭先登場，田徑和舉重賽程明天舉行。羽球賽程安排在成大體育館，大會安排單一出入口，選手入場前就要先進行酒精消毒，進入體育館前還要人臉辨識和掃描選手證，且是下一場比賽的選手才能到場館二樓的準備區，落實場內人數控制。

迎接全大運再登場的成大，雖取消開、閉幕典禮，賽事也採不開放觀眾的「閉門」方式舉行，今天下午仍舉行小而巧的聖火引燃儀式，由40年前第12屆全大運在成大舉辦時的2位火炬手呂心珊及吳立人重回主場，教育部體育署副署長洪志昌也親臨會場。

成大校長蘇慧貞表示，歷經疫情考驗，所有參賽人員能再度回到比賽場地實屬不易，校友聖火手時隔40年重返母校主場，高舉象徵傳承、光榮、勇敢的聖火，更是活力、熱情的展現。

110年全大運今天復辦，下午舉辦聖火點燃儀式。圖／運促會提供
110年全大運今天復辦，下午舉辦聖火點燃儀式。圖／運促會提供

聖火

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