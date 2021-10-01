桌球亞錦賽／陳建安收尾抗日 中華男團相隔18年再爭金

在卡達舉行的桌球亞錦賽，我國男團在首戰連拿3點擊敗新加坡隊晉級4強後，今天則是與年輕的日本隊爭奪金牌戰門票，中華隊在與日本隊苦戰5點後，靠著陳建安在第1、5點收下勝利的表現，以3：2勝出，將與南韓隊爭奪冠。

今天的4強賽中華隊由陳建安、馮翊欣與黃彥誠3人出賽，老將莊智淵雖然未出賽，但比賽過程中也不斷在場邊提點小老弟，而陳建安在首點賽事中遭遇21歲的木造勇人，在前兩局都沒有落後過的情況下，僅花不到16分鐘就以11：6、11：6搶先聽牌，儘管第三局木造勇人一路緊咬比分不放，但最終陳建安仍是以13：11為中華隊搶下第一點。

第二點中華隊則是派出年僅18歲的黃彥誠迎戰20歲的戶上隼輔，不過遭到對手以11：4、11：8、11：5直落三擊敗，兩隊戰成1：1平手。

第三點中華隊由18歲的馮翊新出戰17歲的篠塚大登，這也是兩人繼2017年在香港青少年公開賽後再度交手，當時馮翊新以4：2勝出，今天再度碰頭，篠塚大登雖然先以11：6拿下首局，不過馮翊新接下來連拿三局，以11：8、11：7、11：7逆轉勝出，幫助中華隊搶先聽牌。

第四點中華隊再派出黃彥誠迎戰木造勇人，在經過第二點的調整後，黃彥誠表現也漸入佳境，在前兩局與木造勇人更下一城，第三局黃彥誠在一度最多5分落後的情況下，追到9：9平手，不過仍是遭到木造勇人以11：9拿下，第四局木造勇人再以11：5勝出，將比賽帶入第五點。

決勝點由陳建安出戰戶上隼輔，兩人曾在2018年的日本公開賽中碰頭，當時由陳建安以4：1勝出，雙方今天再度交手在前兩局有來有往，第三局陳建安一度拉出6：0開局，並以11：5搶下第三局，不過第四局再遭戶上隼輔以11：9扳平戰局，最終局陳建安頂住壓力以11：7拿下勝利。

中華隊將在2日凌晨0點與南韓隊爭金，這也是2000年、2003年後，中華隊再度在亞錦賽男團闖進金牌戰，前兩次都以銀牌成績作收。