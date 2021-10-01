全大運／放棄蘇迪曼盃 鄧淳薰拚另類連霸

上月剛摘下羽球第二次排名賽女雙冠軍的北市大組合李佳馨／鄧淳薰，今天在復辦的110年全大運打得輕鬆，兩局各只讓交通大學對手吳亮儀／李文瑜拿到8分和5分，8強門票輕鬆到手。

鄧淳薰去年的全大運初體驗就包辦公開組女雙和混雙冠軍，去年6月開始和李佳馨攜手女雙，兩人上月排名賽就嘗到登頂滋味，一度成為目前正在芬蘭萬塔進行的蘇迪曼盃成員，但為參加全大運和16日開幕的全運會，兩人最終選擇留在台灣，全運會結束後再出征歐洲。

暑假後升上三年級的鄧淳薰透露，高三也曾選上蘇迪曼盃，但因賽程和最後一次全中運有衝突而放棄，今年仿佛同樣劇情再上演，她笑說和蘇迪曼盃「沒緣分」，不過月底預計能重啟暌違一年多的國際賽征戰，讓她直喊期待。

雖是去年中才合作，鄧淳薰認為和李佳馨球路很合，期待全大運完成換搭檔後的另類「連霸」；兩人接續打完全運會，計畫到歐洲連打五站，12月才會回到台灣。