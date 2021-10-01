拳擊／親曝兩年抗癌歷程 陳念琴：眼淚非懦弱而是自信

我國東京奧運拳擊國手陳念琴今天在個人粉絲團上，首度談及過去兩年對抗淋巴癌的過程，她坦言一向樂觀的自己在罹癌初期確實有很多悲觀與負面的情緒，不過在身邊教練、醫師和友人的鼓勵下讓她選擇面對癌症，並且在去年底抗癌成功，以健康身體挑戰奧運舞台。

今年第二度挑戰奧運舞台的陳念琴，雖然在女子69公斤級8強賽敗給印度選手，不過她賽後跪在擂台、親吻地板的畫面，讓不少人留下深刻印象，而今天陳念琴也親自在粉絲團上解釋原因，並首次分享了過去兩年抗癌的過程。

陳念琴指出，在2019年11月她經過多次檢查後確定罹患淋巴癌，在當時距離東京奧運（尚未宣布延期）僅剩下半年多的情況下，對於她來說形成巨大打擊，「生性樂觀的我，也找不到任何開心的理由，反而有許多悲觀、負面的情緒，甚至一度不想治療這個病症，想先拚完奧運再說。」

不過在身邊教練、醫師和友人的鼓勵下，陳念琴決定面對病魔，起初更為了不讓家人、隊友擔心而決定隱瞞病情，但邊化療、邊訓練的痛苦更是讓她苦不堪言，日常生活也變成一大挑戰，包括剪去長髮來面對掉髮的困擾，甚至因為對於食物反感只能三餐都吃白吐司。

但陳念琴強調，從去年底癌細胞已經從她身上全數消失，現在也只需定期回準追蹤，而她也談到在奧運8強賽落敗後跪地、親吻擂台的原因，「因為我想向我的專業表示最高的敬意，念琴戰隊在這裡跌倒、成功，所以成就了現在，而賽後的眼淚並不是懦弱，是我戰勝所有挑戰，重新建立的那份堅韌不拔的自信。」

談及突然的噩耗、停了一年訓練，再到重新再站上舞台的心情，陳念琴坦言是相當的珍惜，也認為是老天的安排讓奧運延期一年，有時間能好好接受治療、重返舞台，「奧運第5名這份禮物，是天主給我最美的禮物。」

除了感謝身邊友人、家人和教練的支持外，陳念琴也感謝自己不曾放棄，「最後我想藉由這個機會鼓勵所有正在面對病痛的朋友們，醫師跟我說，20歲是最容易罹患淋巴癌的年紀，只要定期的接受治療，非常高的機會可以痊癒，所以如果你或是你身邊的人正在被癌症所困擾，我願意分享在我身上發生的故事，希望可以給你們任何幫助，哪怕只是給你一點點勇敢的力量都好，也非常歡迎大家跟我分享你的故事，我會陪伴你，讓我們一起加油！」