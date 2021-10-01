健美／總統盃暨國手積分選拔賽 北市客家文化園區登場

受到疫情影響今年原訂在各縣市舉行的健美健身賽事都因此延後，不過在上周彰化縣長盃順利舉行圓滿落幕後，今、明兩天中華民國健美協會將在台北市客家文化園區舉行全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽。

中華民國健美健身協會理事長許安進在今天致詞時表示，這幾年來健身人口越來越多，再來就是要讓每位有興趣的素人都能參加比賽，進而培養更多的選手，活化整個健身健美產業，達到全民運動的宗旨。

台北市健美健身運動協會理事長也是台北市議員的陳重文指出，台北市體育局已委由協會代表台北市擔任委辦明年嘉義縣全民運動會健美競賽單位，戶籍於台北市的選手們請留意官方臉書粉絲團，隨時更新代表隊選拔資訊。