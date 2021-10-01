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健美／總統盃暨國手積分選拔賽 北市客家文化園區登場

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽近日在台北市客家文化園區舉行。圖／中華民國健美健身協會提供
全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽近日在台北市客家文化園區舉行。圖／中華民國健美健身協會提供

受到疫情影響今年原訂在各縣市舉行的健美健身賽事都因此延後，不過在上周彰化縣長盃順利舉行圓滿落幕後，今、明兩天中華民國健美協會將在台北市客家文化園區舉行全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽。

中華民國健美健身協會理事長許安進在今天致詞時表示，這幾年來健身人口越來越多，再來就是要讓每位有興趣的素人都能參加比賽，進而培養更多的選手，活化整個健身健美產業，達到全民運動的宗旨。

台北市健美健身運動協會理事長也是台北市議員的陳重文指出，台北市體育局已委由協會代表台北市擔任委辦明年嘉義縣全民運動會健美競賽單位，戶籍於台北市的選手們請留意官方臉書粉絲團，隨時更新代表隊選拔資訊。

本身是IFBB國際裁判及國內A級裁判的台北市健美健身運動協會總幹事陳緯哲補充說明，地方協會積極配合中華民國健美健身協會舉辦教練、裁判講習、健美健身推廣活動，培養新秀並提升台北市裁判及選手們專業度，讓更多有興趣的台北市市民參與，也歡迎大家3日到台北市客家文化園區參加台北市市長盃環球菁英錦標賽。

全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽近日在台北市客家文化園區舉行。圖／中華民國健美健身協會提供
全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽近日在台北市客家文化園區舉行。圖／中華民國健美健身協會提供

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