全大運／3年前打青奧 黃映瑄享受政大生活

同樣是10月，政治大學羽球女將黃映瑄3年前的記憶是在阿根廷首都布宜諾斯艾利，當時她穿著中華隊戰袍，是中華代表團唯一的羽球女選手；3年後的今天，她穿著政大球衣參加生涯第2度的全大運，今天復賽首戰演出逆轉勝，8強門票到手。

國三就升上甲組的黃映瑄，高中就讀羽球強權台北市大同高中，2018年還出征青年奧運，但她沒選擇繼續競技選手生涯，大學進入政大企管系就讀，暑假結束剛升上三年級。

從過去每天練球到大學一周訓練兩天，黃映瑄花更多時間和課業相處，她笑說：「滿慶幸選了企管，目前還是很喜歡這個科系。」有家人也就讀過企管系的她坦言，數學基礎和同學相比較差，就像「從零開始」，但系上同學和助教都能請教，課業沒造成太大問題。

過去羽球是生活重心，黃映瑄形容，現在的羽球就像她的一個專長，今天以21：15、21：17擊敗交通大學吳亮儀的她說：「學科努力可能只能前10名，不像以前，比賽都可以前3名。」不過國、高中都有比賽成績壓力，現在她更能享受比賽，她笑說：「之前東京奧運看比賽時有想過，當時如果繼續打球會怎樣？但也只是想想，還是很喜歡現在的生活。」

她3年前打完青奧還曾到加拿大遊學4個月，加強語言也增廣見聞，還在多倫多擔任志工幫忙照顧患有唐氏症的患者，體驗和選手時期完全不同的生活。

110年全大運原本5月舉行，但遇新冠肺炎疫情警戒升級喊卡，今天開始才恢復舉行6種運動；5月才打1場比賽就遇比賽暫停的黃映瑄提到，參與到停辦又復辦的賽事也是難得經驗，盼能站上頒獎台，為政大帶回公開組的女單獎牌。