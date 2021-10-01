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芝加哥網賽／搭擋單打受傷 謝淑薇雙打8強退賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇在女雙8強因比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）受傷退賽，頭號種子「台比聯軍」沒能持續挺進。 法新社
謝淑薇在女雙8強因比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）受傷退賽，頭號種子「台比聯軍」沒能持續挺進。 法新社

我國「一姊」謝淑薇美網後從芝加哥女網賽，單打止步第二輪，雙打開紅盤後今天8強賽卻因比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）受傷退賽，頭號種子沒能持續挺進。

目前雙打排名世界第4的謝淑薇，雙打和高居大會女雙頭號種子，首輪輪空、直接晉級16強，第一戰和瑞士組合纏戰到「超級搶10」後勝出，不過8強賽退賽，讓列第5種子的對手不戰而勝前進4強。

單、雙打並進的梅騰絲之後透過社群報告退賽原因，她寫下：「抱歉必須退出雙打，我在單打比賽時受傷，無法以百分百狀態出賽。」她補充說，現在會努力恢復，未接續的印地安泉女網賽準備。

梅騰絲在芝加哥女網賽列單打第7種子，今天以2：6、4：6不敵列第10種子的美國女將柯林斯（Danielle Collins），止步16強。

謝淑薇接續也將轉戰印地安泉女網賽，這場大賽因新冠肺炎疫情延後舉行，會內賽將於6日登場，美網摘冠爆紅的18歲英國網球小將瑞度卡努（Emma Raducanu）拿到外卡，成她美網登頂後第一場比賽。

謝淑薇 美網 瑞度卡努

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