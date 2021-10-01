自行車／疫情重創運動產業 驊采司沛涵騎車找回熱情

新冠肺炎肆虐以來重創全球經濟，而承辦活動賽事的運動產業正是首當其衝的重災戶之一，因長時間無法舉辦活動，業務幾乎歸零，使產業瞬間變成慘業，曾負責2017 台北世大運新聞中心媒體服務行銷，並榮獲華文公關銀質獎榮耀的驊采整合行銷公司總經理司沛涵說，身處這樣風暴核心的艱難：「疫情突如其來，自己從挫敗到不知所措，天天難以成眠。」

面對如此困境，司沛涵娓娓道出讓她堅持下去，並找回工作熱情的動力來源： 「很感謝我老公的鼓勵，他特別買了一台美利達電動自行車給我，天天帶我大清早5點出門騎車，幫我養成了每天騎車的好習慣。更奇妙的是我發現自己的焦慮感漸漸退去，而那種莫名對運動服務的熱情感覺又出現了。」

騎車成為司沛涵堅持下去的動力，騎上電動輔助自行車天天25公里很輕鬆，她還特別提到一群同樣愛騎車的台大EMBA同學指出，「運動有伴真好，騎河濱不過癮，跟著同學陸續挑戰山路像陽明山、劍南山，還有外縣市的高山挑戰路線。」

司沛涵愛上騎車最佳夥伴是大學教師退休的老公黃晉揚，他是一位堅持天天要運動的人，「之前老婆忙事業沒時間運動，疫情期間二人養成每天相約去運動，使老婆愛運動是我最開心的事，但其中有點不開心的是-自從她騎美利達的電動車後，我爬坡常看不到她的車尾燈。」