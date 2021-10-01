帕運激情褪去後的英雄日常：羽球國手方振宇專訪

振宇出生時因為難產，導致左側肩膀神經叢損傷，上肢肌肉萎縮，雖無明顯動作功能，但在手術與復健的努力下，肩膀與手肘得以幫助打球時帶動身體和維持協調性。從小就喜歡跟朋友們一起運動的他，不但成為運動員、羽球國手，同時攻讀國立體育大學體育研究所，2020東京帕運不負眾望得到羽球男子單打第 4 名，讓我們一起來認識他的訓練日常吧！

迎頭趕上的羽球選手

其實運動員是振宇從小到大的夢想，礙於家人擔憂運動環境不好，只能把羽球當作興趣，國中時參加全國身心障礙運動會才大大改變他的志向。這場賽事中，他的羽球表現與潛能深受教練青睞，家人也開始支持他的圓夢之路。然而，高中才加入羽球隊、接受正規訓練的振宇，別說起步較晚，全隊幾乎沒有人不是科班出身，因此一開始總是跟不上大家的進度與水準，使他陷入沮喪與挫折。

幸運的是，遇見許多貴人般的同學、隊友與教練，他們總不厭其煩地協助與解答，也多虧這些溫暖的手，讓振宇無法輕言放棄。當時能做的努力，真的只有訓練、訓練、再訓練，振宇總花兩倍的時間鍛鍊體能，並透過隊友的分享抓到訓練技巧，教練也會適時點出需要修正之處。

而這個過程中，他曾感到焦躁不安，直到「別人可是花了 6、7 年練起來，你怎能幾個月趕上」這句安慰醍醐灌頂點醒他，開始意識到比較、放大那些差距並無意義，反而會影響練習的心態，振宇將注意力回到訓練與自身的進步。

任何事情都一樣，投入時間才能反應成果（圖片來源：方振宇）

喜歡相同運動的親切感

從小熱愛各式運動的振宇，在國中接觸羽球後便對這項運動情有獨鍾。有時候在生活裡會在意他人的眼光、看法，但這些煩憂在運動時都消失了，羽球讓他變得有自信且怡然自得。比起在某項運動上多有天分，振宇認為找到喜歡的運動最重要，在享受運動之餘，也可進一步認識他人，藉由運動打開心房並拓展社交生活。當遇見喜歡同樣運動的人們，不分年齡、性別，會有種親切感油然而生，共同興趣讓大家很快打成一片，且有聊不完的話題。在台灣，羽球是一項相對親切的運動，像是學校多有羽球校隊、系隊，甚至跟家人在巷弄間隨興打起球來，振宇說：拿起球拍就對了！

運動的世界很寬闊，鼓勵多嘗試並發現什麼是最喜歡的（圖片來源：方振宇）

各有各的精采

2020東京帕運首次增添羽球項目，對曾參與亞帕運的振宇來說，大型賽會總能為自己帶來許多刺激，因為能接觸來自世界各地的人，且不限於羽球選手。這些觸動不僅來自運動賽事，更多是來自選手們的日常生活。每個人都有自己的不方便與特殊需求，可也都發展出各自的生存之道，振宇曾在餐廳遇見用腳俐落地使用餐具的選手，除了備受激勵外，更有種了然於心的震盪與共鳴，因為曾反覆練習綁鞋帶過，所以他能懂那是怎樣的過程，而最終都成為他們生活裡理所當然的一部分。

振宇不再是那個每天練習、每天摸索如何綁鞋帶的小男孩，可此次出賽帕運，他從賽前容易緊張與焦慮的狀態跳脫出來，告訴自己其他人也都是第一次參加帕運，他只要專注打好當前的賽事、應對當下的每一顆球，而心態轉換也促使他得到超乎預期的表現。

每個人都有自己的難關，卻也各有各的精采！（圖片來源：方振宇）

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