帕運激情褪去後的英雄日常：田徑跳遠國手楊川輝專訪

川輝 7 歲時被診斷為急性視神經萎縮，熱愛運動的他沒有因此受限，反倒開始 100 公尺、400 公尺短跑等田徑訓練，直到高中才轉向跳遠項目。川輝為亞洲帕拉跳遠紀錄保持人，2020 東京帕運以 6 公尺 07 拿下第 4 名的佳績，讓我們一起來認識他的訓練日常吧！

超乎跳遠選手的能耐

較鮮為人知的是，川輝既是勇敢的視障跳遠選手，也是優秀的短跑選手，他曾於 2014亞帕運與2015世界盲人運動會奪得100公尺金牌，如此亮眼的成績，卻自 2016里約帕運後無法延續。而背後的原因非常現實——陪跑員難尋，一位合適的陪跑員不僅要有與選手匹配的跑速，且在資源有限的條件下，不以自身訓練為優先，無私地付出 2 年以上的時間陪伴訓練。

川輝曾分享過「別人是跳出生命，我們則是用生命在跳。」實際上，視障跳遠有全盲、光覺與弱視三個級別，而川輝所屬的全盲級別有兩個特別之處，一是起跳板從30公分增加為1公尺，提供選手起跳點與量測距離的彈性；二是必須藉由眼罩與眼貼完全遮蔽光線，以示公平，選手只能透過陪跑員或教練的拍手聲引導方向，也因此安靜的環境顯得格外重要。

此行前往東京參與跳遠賽事，主辦方在聲音控管上稍嫌不足，從觀眾、競賽到頒獎等各式聲響都會形成干擾，是比較可惜的地方。而這番征戰也有特別珍貴的經驗，即中華殘運總會自2016里約帕運起，便邀請乃慧芳教練為川輝加強技術訓練，並陪伴赴東京出賽。

對於只有些微光覺的川輝而言，很難透過模仿選手的動作來增益表現，乃教練卻懂得藉由觸覺補償與替代視覺，先讓川輝摸出分解動作的輪廓與肌肉線條，再觀察實際操作的成果，進而透過雙手修正與擺正川輝的姿勢。所以，川輝在賽道上既得到乃教練的調整，也收到來自啟蒙教練張福生的嚮導，這些過程都讓他心懷感激。

每一次的跳躍都是用盡生命（圖片來源：楊川輝）

對抗黑暗之光

在 2016 帕運訂下使用眼貼的規矩前，因為尚保有些微光覺，矇眼跳躍並未帶給川輝太大的恐懼，或許也是因為這樣的落差，眼貼所創造的「黑暗」始終讓人無法適應。印象最深刻的是2018北京IPC田徑大獎賽，當時的第一次試跳與第一跳皆未跳進沙坑，分別扭傷雙腿，而下一跳竟跳出6公尺60奪得金牌。那是川輝最低潮卻也最耀眼的時刻，雖然寫下亞洲紀錄，卻始終瀰漫著無法揮去的陰影，像是跑在雲上沒有踏實感。直至參與 2020 東京帕運，因為得到教練的支持，且信任教練的擺正姿勢與指引方向，川輝才重拾對抗黑暗的信心。

視障跳遠從來都不是孤軍奮戰，教練與選手好比一個團隊，透過教練的眼睛觀察跑道彈性，並適時調整選手的推蹬距離，每一次跳躍都是合力完成的美技。

與其說用跳遠讓世界看見，跳遠更像是打破黑暗的那道光（圖片來源：楊川輝）生涯終戰的缺憾

川輝現與妻子共同經營「國手之手-運動/視障按摩工作室」，妻子兼具長跑選手與健身教練的身分，讓工作室走出修復痠痛與鍛鍊肌肉並重的路線，自然也吸引許多同樣愛好運動的客人。現階段以家庭、事業為重的川輝，早在 2016 里約帕運後便興起退役的念頭，但在教練與家人的鼓勵下堅持至今，這份動力也與他心中萌生的念頭有關——帶妻子、小孩出國觀看自己比賽，很可惜卻因為疫情而失落。然而，對於熱愛運動的川輝來說，全家人一起運動更是他最大的夢想，擺脫場域與時間的限制，夫婦倆滿心期待與孩子們一起參加路跑賽事，並挑戰更多的運動類型。

川輝是一肩扛起重任、遠眺夢想的爸爸英雄！（圖片來源：楊川輝）

後記

訪談的尾聲，川輝不忘感謝中華殘運總會、體育署、扶輪社以及許多民間單位與媒體，在帕運期間的投入與支持。這些年來整體社會氛圍的進步與轉變，選手們都能深刻感受到，但也期許未來能持續進步，給選手們更多生活保障與更平等的獎勵。

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