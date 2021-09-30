聽新聞
test
0:00 / 0:00
桌球亞錦賽／台灣男團橫掃新加坡 晉級4強
40歲的台灣桌球名將莊智淵今天亞錦賽團體賽8強賽，帶領台灣男團以3比0橫掃新加坡，前進4強，明天將與日本隊爭奪冠軍賽門票，而台灣女團將與哈薩克展開第7名之爭。
今年亞洲桌球錦標賽在卡達杜哈舉行，東京奧運混雙銅牌鄭怡靜、林昀儒缺陣，台灣男、女團分別由世界男單排名第27名莊智淵、女單排名第26名的陳思羽領軍，團體賽分5點單打進行，先拿下3點的隊伍獲勝。
台灣男團首戰出戰新加坡，擔綱第一點莊智淵對戰馮耀恩，以13比11、11比6、11比7獲勝。
陳建安隨後上陣，面對新加坡選手周哲宇，陳建安連拿2局，但對手發揮韌性，扳平戰局，所幸陳建安關鍵時刻穩住陣腳，以11比7、11比8、9比11、9比11、13比11收下勝利，搶下關鍵第2點。
被安排在第3點的馮翊新乘勝追擊，以11比5、9比11、12比10、11比8力退白昆廷，幫助台灣男團搶下4強門票。
台灣女團上屆亞錦賽摘銅，本屆由陳思羽、鄭先知、劉馨尹、李昱諄等人組成，首戰不敵香港，今天5至8名排名賽以1比3輸給印度，明天將與哈薩克角逐第7名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言