桌球亞錦賽／台灣男團橫掃新加坡 晉級4強

40歲的台灣桌球名將莊智淵今天亞錦賽團體賽8強賽，帶領台灣男團以3比0橫掃新加坡，前進4強，明天將與日本隊爭奪冠軍賽門票，而台灣女團將與哈薩克展開第7名之爭。

今年亞洲桌球錦標賽在卡達杜哈舉行，東京奧運混雙銅牌鄭怡靜、林昀儒缺陣，台灣男、女團分別由世界男單排名第27名莊智淵、女單排名第26名的陳思羽領軍，團體賽分5點單打進行，先拿下3點的隊伍獲勝。

台灣男團首戰出戰新加坡，擔綱第一點莊智淵對戰馮耀恩，以13比11、11比6、11比7獲勝。

陳建安隨後上陣，面對新加坡選手周哲宇，陳建安連拿2局，但對手發揮韌性，扳平戰局，所幸陳建安關鍵時刻穩住陣腳，以11比7、11比8、9比11、9比11、13比11收下勝利，搶下關鍵第2點。

被安排在第3點的馮翊新乘勝追擊，以11比5、9比11、12比10、11比8力退白昆廷，幫助台灣男團搶下4強門票。

台灣女團上屆亞錦賽摘銅，本屆由陳思羽、鄭先知、劉馨尹、李昱諄等人組成，首戰不敵香港，今天5至8名排名賽以1比3輸給印度，明天將與哈薩克角逐第7名。