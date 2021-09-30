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蘇迪曼盃／男雙、男單接連遭逆轉 中華隊0：5不敵南韓

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
周天成。 聯合報系資料照
周天成。 聯合報系資料照

在提前搶下8強賽門票後，中華隊今天在蘇迪曼盃分組賽最後一戰遭遇強敵南韓隊，爭奪分組龍頭位置，儘管在第一點的男雙以及第三點的男單，我國「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯、周天成都一度有機會拿下，但卻相繼遭到對手逆轉，以0：5敗下陣來。

在今天的首點男雙賽事中，中華隊由「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯打頭陣，遭遇世界排名第9名的催率圭／徐承宰，楊博涵／盧敬堯在首局以21：14拿下後，第二局一度戰成20：20平手，不過催率圭／徐承宰卻在關鍵時刻連得2分，以22：20扳平戰局，並在決勝局於一路領先的情況下，以21：17搶下勝利。

至於第二點的單打，南韓則是由「天才少女」安洗瑩坐鎮，中華隊則是派出世界排名第810名的余芊慧迎敵，儘管雙方排名有近800名的差距，但余芊慧在首局以12：21遭對手先下一城後，第二局開局一度打出7：2攻勢，不過隨後安洗瑩也回敬一波6：0要回領先，最終安洗瑩再以21：17直落二勝出。

第三點男單中華隊則是由一哥周天成迎戰世界排名第34名的南韓許侊熙，儘管周天成首局以21：15拿下，但接下來兩局卻遭到許侊熙的反撲，連續兩局以11：21、17：21拿下，中華隊在前三點打完後也遭南韓取得3：0領先，確定無緣此戰勝利。

在接下來兩點女雙與混雙賽事中，中華隊分別派出張淨惠／李芷蓁、楊博軒／胡綾芳出賽，但皆是以直落二不敵南韓，最終以0：5敗下陣來，但仍是以B組第二名晉級到8強賽。

中華隊 周天成

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