足球／傷停補時進球 全運會男足台中市二連霸

110年新北全國運動會男子足球賽事金牌、銅牌戰今天於新莊田徑場舉行，上屆衛冕軍台中市靠著傷停補時兩度進球，以3：1擊退隊史首次踢進冠軍戰的地主新北市，國腳雲集的花蓮縣則是力克台南市，以銅牌作收。

碰上擁有主場優勢的新北市，台中市今天雖然在第66分鐘遭到新北市白邵宇率先破門進球，但第77分鐘台中市柯昱廷也單刀直入進球，讓兩隊戰成平手，不過在傷停補時階段台中市攻勢再起，王義友在禁區接獲隊友高吊傳球，以頭球攻門，隨後陳泓維也再下一城，幫助台中市以3：1完成2連霸。

台中市教練王柏旻說：「球員很辛苦，連打五場，其實前面並沒有很順利，但我們依舊秉持台中市的精神持續努力，能拿下金牌很開心。」

台中市老將柯昱廷也表示，「從頭到尾我都相信我們可以逆轉，相信場上的隊友也是這麼想的。」

銅牌戰則是由陣容豪華的花蓮縣對戰台南市，激戰45分鐘，雙方防守奏效，以0：0進入下半場，75分鐘時花蓮縣現今國家隊主力球員李茂禁區外起腳打破僵局，把球送進球門右下方，終場花蓮縣就以1：0收下銅牌。

全場唯一射門成功的李茂表示，雖然以銅牌的佳績在本屆全運會寫下句點，但未能踢進金牌戰仍是感到遺憾，「很開心能為球隊貢獻，但原本全運的目標是金牌。」