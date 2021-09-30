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運動產業紓困4.0達陣 動滋券2.0登記957萬份

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
動滋券2.0截至今天下午3點為止，共累計約957萬4340人次登記。 聯合報系資料照
動滋券2.0截至今天下午3點為止，共累計約957萬4340人次登記。 聯合報系資料照

因應新冠肺炎疫情的衝擊，教育部體育署配合行政院「防疫、紓困、振興」政策，針對受疫情影響衝擊營運的運動產業業者陸續推出協助運動產業紓困振興方案，其中運動產業4.0紓困累計核定1萬1643件，金額共約14億4565萬元，至於動滋券2.0截至今天下午3點為止，共累計約957萬4340人次登記。

體育署指出，截至今天止，運動產業4.0紓困累計核定1萬1643件，金額共約14億4565萬元，依核定撥款件數類別統計，運動從業人員補助類別占比以「運動休閒教育服務業百分之57.40」及「運動場館或設施營建業百分之28.01」為主；運動事業補助類別占比亦以「運動休閒教育服務業百分之50.69」及「運動場館或設施營建業百分之35.63」分佔前兩名，顯示該兩運動產業業別係本次受創最重的行業。

至於動滋券2.0，民眾自22日起至五倍券共通平台登記抽籤，截至今天下午3時止，共累計約957萬4340人次登記，體育署指出，動滋券2.0是配合行政院振興五倍券政策振興消費，預望引導民眾持動滋券使用於「看比賽」、「做運動」等受疫情影響較嚴重之核心產業，並以振興券領頭、業者加碼促銷方式，強化整合宣傳，刺激民眾持振興及加碼券投入運動產業消費，以擴大整體振興效益。

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