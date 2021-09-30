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游泳／小時候偷帶爸爸手表 王冠閎今成名表品牌之友

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
王冠閎（右）擔任鐘錶品牌之友。記者劉肇育／攝影
王冠閎（右）擔任鐘錶品牌之友。記者劉肇育／攝影

我國游泳國手王冠閎在東京奧運後人氣高漲，代言活動不斷的他也在今天成為鐘表大廠Seiko Prospex品牌之友，平常就有戴手表習慣的他就透露，小時候還曾偷偷帶過爸爸珍藏的名表，今年奧運期間他甚至也帶著品牌贈送給他的表款前往東京參賽。

王冠閎在今天記者會上表示，對於Seiko的第一印象是在國中赴日參加比賽時，看到大會所使用的計時器上就印有Seiko字樣，而他與父親平時也都有戴表的習慣，甚至還自己爆料小時候曾為了戴父親的錶，而拿去修改表帶長度。

而在今天記者會上，王冠閎也率先戴上品牌新推出以太魯閣峽谷為靈感設計的台灣限定表款，他也透露平時就愛從事水上運動的他，也相當喜歡浮潛，不過近來因為國內疫情和訓練、活動行程較滿，奧運後至今都還沒有機會到海邊走走。

對於返台後行程滿檔，王冠閎也笑稱是以不影響訓練為前提，並都獲得教練黃智勇的支持，「做了很多不同的嘗試，活動也幾乎都是在平常的時間，我也把它當作是一種放鬆心情的方式。」

10月王冠閎也將在全運會上登場，今年他將參加個人7項與3項接力賽事，成為全運會在忙碌的運動員之一，談到全運會的參賽目標，他則說：「上一屆我好像只拿下2面金牌，希望今年能夠再超越自己的紀錄。」

王冠閎 全運會

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